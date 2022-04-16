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台中+40！ 台中招商染疫趴市府喊罰 盧秀燕下午4時說明

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展說明虛擬貨幣招商活動感染鏈。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局長曾梓展說明虛擬貨幣招商活動感染鏈。圖／台中市衛生局提供

中央流行疫情指揮中心今宣布，本土新增1199例確診，其中台中新增40例本土病例，創該縣市今年新高，台中市長盧秀燕今天下午4時將召開記者會說明。

台中市政府針對虛擬貨幣招商活動感染鏈疫調發現，現場出席約500賓客，疑未落實實聯制，僅查出到場254名賓客發出簡訊，是否未落實實聯制？另主辦單位提供藝人出席名單，包括藝人沈玉彬、鼓鼓、孫生等15組藝人，事後不配合疫調，不排除開罰，詳細在記者會說明。

台中市衛生局長曾梓展說，前天確診的63歲女性案30019，與北屯20多歲男性案30570，因同場4月9日下午1時30分到下午4時在台中市烏日區臻愛會館舉辦的虛擬貨幣招商活動，同場約500名賓客，昨再增一名50多歲女性案30990，她是當晚參加理財座談會的聚餐。

台中市長盧秀燕昨天在防疫記者會上公布有15組藝人出席，包括沈玉琳、詹惟中、琳妲、蘿拉、one band樂團、林利豪、陳芳語、郭靜、911、臭屁嬰仔、IVAN艾文、潤少、草屯嬰仔、鼓鼓、孫生等15人，呼籲接到簡訊的藝人盡速前往篩檢。

事後，被點名的鼓鼓（呂思緯）、孫生卻先後表示自己未出席，市長盧秀燕今天公布表示，對此她感到非常抱歉，至於廠商提供的名單會何會有出入，還要進一步了解。盧秀燕也謝謝沈玉琳、詹惟中、郭靜等人均已篩檢，誇他們是「防疫優等生」。

台中市新聞局長鄭照新表示，昨天公布的出席名單是主辦單位提供的資訊，公布出來是好意提醒有出席者早日前往快篩，若因主辦單位提供名單有誤造成藝人困擾，市府也要對其表達最誠摯的歉意。另外，對於主辦單位在記者會後，不配合疫調說明清楚，嚴重影響疫調，市府不排除對主辦單位開罰。

台中市環保局前天到確診者足跡烏日區臻愛會館清消。圖／台中市環保局提供
台中市環保局前天到確診者足跡烏日區臻愛會館清消。圖／台中市環保局提供

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