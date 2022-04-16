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竹縣+15 遠百竹北壽喜燒、高鐵新竹站、湖口市場有足跡

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
六家國小今（16日）採檢畫面。圖／新竹縣政府提供
六家國小今（16日）採檢畫面。圖／新竹縣政府提供

新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，其中8例為居隔期間或匡列採檢確診，另外7例則是因有症狀，主動到醫院採檢PCR確診。此外，縣府持續公布確診者共22處足跡，竹北大遠百壽喜燒吃到飽店、新竹吳家鴨香飯、湖口市場、高鐵新竹站等，以及多家超市、超商都入列。

縣府指出，新竹縣主要傳播鏈是以校園群聚事件為首，延伸至家庭傳播鏈為次要，今日有8例確診個案分布在次要傳播鏈中均已匡列名單內，其餘7例則是主動至醫院篩檢PCR確診，新竹縣持續疫調中。

衛生局表示，15例確診者年齡分布，最小5歲、最大58歲，分別為9位男性、6位女性，Ct值分布在11.83至21.87之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。其中竹北市9例、湖口鄉3例、新豐鄉3例，以上案例均安排收治醫院或是集中檢疫場所治療。

在居家隔離期間或期滿採檢確診為案32732、案32733、案32735、案32736、案32727、案33037、案33038、案33373，自行因症就醫或至採檢站而確診則為案32725、案32726、案32728、案32729、案32730、案32731、案32734。

衛生局表示，今日確診案計有22處足跡，均完成環境清消作業，呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請盡速佩戴醫用口罩就醫，並通報竹縣防疫專線03-5511287，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

衛生局說，由於昨日疫調過程落差，導致其中一項足跡「廟口鴨香飯竹北店」(新竹縣竹北市文信路391號)公布為誤植，該店實際並非足跡處，正確足跡應為日前曾為足跡的「新竹吳家鴨香飯」(新竹縣竹北市莊敬五街223號)，對此衛生局人員昨下午緊急修正足跡內容與足跡圖，同時對於廟口鴨香飯竹北店造成困擾致歉。

新竹縣政府衛生局同時繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，希望有效控制傳播鏈，提升疫苗涵蓋率，保護鄉親朋友，降低疫情的風險。新竹縣社區篩檢站資訊如下：

大安醫院於4/16(六)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務

新仁醫院於4/17(日)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務

新仁醫院於4/18(一)下午6-9時在醫院急診室提供篩檢服務

新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府衛生局宣布16日至18日持續開設社區採檢站。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府衛生局宣布16日至18日持續開設社區採檢站。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例。圖／新竹縣政府提供
六家國小今（16日）採檢畫面。圖／新竹縣政府提供
六家國小今（16日）採檢畫面。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供
新竹縣16日新增15例新冠肺炎本土確定案例，並公布22處足跡。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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