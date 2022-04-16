高雄12警染疫「擴檢照辦」 基層炸鍋：要我們往確診火堆衝？

高雄警界被新冠疫情攻破，至今2分局共12名員警染疫，其中包括一名分局長，但市警局要求的擴檢勤務仍未減少，不僅為提高篩檢率，要求警方在八大行業復業前，通知業者到所領快篩劑，復業後也得配合執行稽查，基層炸鍋，批分局長都淪陷了，稽查擴檢卻照辦，「要我們往確診火堆裡衝」。

高雄市八大行業昨起可重新營業，復業前，高雄市警界紛紛傳出員警染疫確診的狀況，其中三民二警分局鼎金派出所有3名員警染疫，以及左營分局包括分局長在內的9名官警。

高雄市至今12名官警染疫確診，打破疫情以來染疫的員警數字，但市警局及各分局編排的稽查和擴檢勤務未減少，引發基層不少抱怨聲浪，有員警在臉書靠北Police批評，「員警確診、分局長都淪陷了，稽查和擴檢還是照辦，要我們往確診火堆裡衝．．」。

高雄八大行業復業前，傳出市警局為提高業者篩檢率，14和15日指示各單位派員至分局領回供業者復業前使用的快篩劑，請當事人在清冊簽名，還得註明回報業者檢測情形，警局對業者快篩的「貼心」措施，讓基層陷入染疫風險中。

八大行業昨起復業，警方配合衛生單位實施稽查，有員警因有同仁已染疫，加上要前往八大行業傳播鏈場所稽查，為加強防護，還戴了2層口罩及護目鏡、手套，也有員警身穿防彈背心加上防護衣，險些熱得喘不過氣！

昨八大行業復業，包括鳳山分局、仁武分局和苓雅分局共查獲包括未接種疫苗2劑滿14天者、未持有PCR證明者、未實聯制者、未戴口罩者、無健康管理紀錄者、未施打疫苗者1人、無快篩紀錄者、顧客未接種3劑疫苗者1人，共計22人，警方已依違反傳染病防治法製單交由衛生局裁罰。 長髮爆乳的酒店妹拿出防疫證明讓警方檢查。記者石秀華／翻攝

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