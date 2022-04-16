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中和2歲童確診昏迷插管 指揮中心證實：國內首例兒童重症

聯合報 / 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左一）表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。記者許政榆／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左一）表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。記者許政榆／攝影

新北中和有一名家屬指控，家中2歲男童出現重症，卻因為衛生單位延誤送醫，孩子失去意識才派員送醫，最後竟插管治療。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。

針對2歲男童狀況，新北衛生局稱，男童13日晚間出現發燒症狀，14日上午由母親帶著兩個小孩步行前往醫院採檢，並返家等候報告，同日傍晚約5點系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離，衛生局約晚間6點半與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，即聯絡醫院由119送醫，醫院於6點37分通報男童為確診個案。

羅一鈞表示，今天10例中重度，1位重度，其餘中度。重度是未滿5歲男童，4月14日採檢確診，當日住進加護病房，診斷是新冠有合併急性腦炎，有插管、使用呼吸器，有使用類固醇跟免疫調節疫苗，這是兒童首例重症個案。

羅一鈞說，其餘中症，10至90多歲都有，其中二位10多歲年輕，都有接種疫苗，x光上有肺炎變化，氧氣有掉到94％以下，其餘都是中度肺炎，或是血氧濃度一度偏低。今日10例中僅4人沒打過疫苗，其餘有接種1到2劑疫苗。

指揮官陳時中表示，本土案例總體1月1日至4月15日，本土共新增7752例，其中無症狀7713例，輕症無症狀比例99.50％，中症增加9名，比例0.46％，重症加1名，0.04％。

本土中重症個案說明。圖／指揮中心提供
本土中重症個案說明。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
本土中重症個案分析。圖／指揮中心提供
本土中重症個案分析。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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