中和2歲童確診昏迷插管 指揮中心證實：國內首例兒童重症
新北中和有一名家屬指控，家中2歲男童出現重症，卻因為衛生單位延誤送醫，孩子失去意識才派員送醫，最後竟插管治療。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。
針對2歲男童狀況，新北衛生局稱，男童13日晚間出現發燒症狀，14日上午由母親帶著兩個小孩步行前往醫院採檢，並返家等候報告，同日傍晚約5點系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離，衛生局約晚間6點半與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，即聯絡醫院由119送醫，醫院於6點37分通報男童為確診個案。
羅一鈞表示，今天10例中重度，1位重度，其餘中度。重度是未滿5歲男童，4月14日採檢確診，當日住進加護病房，診斷是新冠有合併急性腦炎，有插管、使用呼吸器，有使用類固醇跟免疫調節疫苗，這是兒童首例重症個案。
羅一鈞說，其餘中症，10至90多歲都有，其中二位10多歲年輕，都有接種疫苗，x光上有肺炎變化，氧氣有掉到94％以下，其餘都是中度肺炎，或是血氧濃度一度偏低。今日10例中僅4人沒打過疫苗，其餘有接種1到2劑疫苗。
指揮官陳時中表示，本土案例總體1月1日至4月15日，本土共新增7752例，其中無症狀7713例，輕症無症狀比例99.50％，中症增加9名，比例0.46％，重症加1名，0.04％。
▪【疫情專題】4月17日新增本土1,210例、境外移入93例 無病歿
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可以住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA看懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言