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進香團傳染鏈持續擴散 台東今共13例 有6例尚無案號
中央流行疫情指揮中心今天公布台東縣新增7例確診個案，台東縣衛生局疫調另有6例尚未列入案號確診個案，累計今天共新增13例，其中12例與成功鎮進香團有關連，另1例為成功鎮68歲女性，快篩陽性，疫調釐清傳染源中。
衛生局表示，13例確診者，CT值介於12.3至36.96，相關足跡及接觸者正疫調匡列中；縣府快篩站今天上午共篩181位，有一位民眾快篩陽性反應，已送往醫院PCR確認。
這波成功鎮進香團傳染鏈疫情，不僅持續燒到縣府，調查站也受波及，截至今天縣府已有3位主管確診，另有6位主管匡列居家隔離；調查站則是1調查員，居隔期間今陰轉陽確診，也是曾與成功鎮進香團確診團員接觸過。
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