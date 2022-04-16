家長控訴2歲童不適卻被踢皮球 衛生局：全力救治中

新北市中和區傳出有一名2歲男童在4月13日突發重症，家屬向衛生單位求援，不料卻被要求自行就醫。該名家屬控訴，孩子失去意識才派員送醫院插管治療，質疑衛生單位互踢皮球。新北市衛生局表示，接過通報後，便與家屬聯繫，並協助男童送醫，並列為確診個案，目前由醫院全力救治中。

新北市衛生局表示，該名2歲男童與母親及姐姐居住新北，父親居住在新竹，4月13日男童父親因同事確診匡列採檢，晚間PCR陽性，為4月14日公布新竹案。

男童在4月13日晚間出現發燒症狀，4月14日上午母親帶著兩個小孩步行前往醫院採檢，返家等候報告。

下午17時許系統顯示，男童被匡列為密切接觸者居家隔離。

衛生局在晚上18點30分與男童母親聯繫，確認男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫，醫院18點37分通報男童為確診個案，男童目前於ICU病房由醫院全力救治中。

衛生局表示，因男童的病程進展非常快速，衛生局立即請雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊一同協助給予專業醫療照護。同時也報請北區、新竹區防疫指揮官同意，讓男童父親轉移到同家醫院收治，衛生局也盡全力給予關懷協助。

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