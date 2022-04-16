本土確診創單日新高 時力籲成立快篩輔導隊、輕症園區

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今與基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達及花蓮縣議員參選人陳慶元舉行記者會。圖／陳椒華辦公室提供
時代力量立委陳椒華今與基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達及花蓮縣議員參選人陳慶元舉行記者會。圖／陳椒華辦公室提供

台灣本土單日新增確診飆破1200例，時代力量立委陳椒華今與基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達及花蓮縣議員參選人陳慶元舉行記者會，建議快篩國家隊下應成立「快篩輔導隊」，協助快篩執行及快篩結果回報，並可參照南韓、新加坡經驗，檢討啟動「輕症園區」，作為專責病房和自我隔離的中介緩衝。

陳椒華指出，樂見快篩國家隊成軍，希望實名制百元快篩能盡速上路，讓國人可平價購得，市售快篩也應比照國際行情，不能讓國人因「新台灣模式」加重經濟負擔。她並建議成立「快篩輔導隊」，協助國人執行快篩及回報結果，「目前政府雖已建立快篩回報網頁，卻是長達24頁的google表單，許多中高齡者恐不知如何操作」，應建立完善配套措施及輔導機制。

學校方面，由於目前尚未開放12歲以下兒童施打疫苗，加上小學停課對家長的影響較大，停課標準陷入兩難，陳椒華建議，若有20%以上班級達停課程度時，教育部應協助學校全校快篩，另有家長反映，12歲以下學童確診後，進行「新冠居家康復」計畫其同住手足照常上學，政府對同住家人應有明確指引與規範。

陳椒華呼籲，應提供醫護危險照顧津貼，強化疫苗、藥物、輕重症分流，避免醫療崩潰，她並建議，防疫系統建立須以每日「萬人」等級確診者的規模作準備，可參考南韓和新加坡的居家康復計畫，建構在上萬床的「社區護理機構」、「住宿治療中心」，即所謂的「輕症園區」，作為專責病房和自我隔離的中介緩衝，親子同住專責病房和親子同住檢疫機構也應整備。

吳韋達指出，彰化衛生局會要求隔離者在快篩採樣時開視訊輔導，確保民眾操作正確，但接下來如有大量快篩需求，就需要大量人力，中央是否有相關因應建議？簡易唾液快篩何時可以給國人使用？

陳薇仲表示，基隆類普篩計畫由指揮中心補助，也就是所謂「全民防疫愛心篩檢」，若有陽性再通過市府所設專線通報，但無法計算快篩陽性「率」，政府投入資源補助，應設定社區快篩目標，例如取得社區陽性率、確診者追蹤等數據作為後續醫療整備與防疫政策分析。

陳慶元說，花蓮面臨買不到快篩試劑的嚴重問題，期待主管機關正視快篩試劑缺貨、城鄉供貨不均的嚴重問題，尤其對於偏遠地區更要保障民眾買到快篩試劑的權利。

新冠肺炎 COVID-19

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