澎湖出現今年首例確診 染疫女來自台灣本島
國內本土疫情升溫，澎湖今天出現今年首例COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診者，是一名來自台灣本島女性，目前收治在三總澎湖分院。
澎湖縣長賴峰偉今天在臉書證實指出，三總澎湖分院上午9時通報一名來自台灣本島的40餘歲女性，Ct值達17.9，生命跡象隱定，並指示衛生局進行疫調與匡列接觸者和清消等工作。
澎湖縣政府表示，這名現年40多歲的女子，已打過3劑疫苗，是15日自台灣本島抵澎湖，因發燒喉嚨痛，今天清晨至三總澎湖分院急診，經PCR採檢陽性，Ct值達17.9，生命跡象穩定，收治在負壓隔離病房。
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