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4月16日疫情整理包／高山協作丹大林道補給遭感染 1新兵入伍1天確診

聯合新聞網 / 綜合報導
南投縣信義鄉地利村2名高山協作確診，因曾參加教會活動，接觸多達72人，衛生局今天下午到地利村為部落居民快篩。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉地利村2名高山協作確診，因曾參加教會活動，接觸多達72人，衛生局今天下午到地利村為部落居民快篩。圖／南投縣政府提供

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


台中市衛生局長曾梓展今天說，台中市今天增40例，其中一名60多歲確診者4月11日到台電台中火力發電廠應徵，13至14日上班後確診。台電台中火力發電廠剛剛表示，這名確診者非中火員工，而是協力廠商員工，中火已進行後續防疫工作。more...


新竹縣政府16日晚間宣布，新豐鄉山崎國小因確診者接觸班級超過10班，全校自16日起暫停實體授課至4月25日，小狀元補習班同受影響，從2班暫停實體授課，改為全補習班4月15日起至24日暫停實體授課。more...


桃園市今天有9所學校、補習班因為有確診者部分停班。另外，西門國小再增兩名學生合計13名，同時衍生10個班停課達中央新訂全校三分之一標準，校方下午宣布全校停課10天，如果沒再擴大感染，預定25日復課。more...


台中市長盧秀燕今表示，台中市今增40例確診，其中有2名軍人染疫。衛生局長曾梓展說，台中市累計有5男染疫者有參加阿妹演唱會，包括今天新今增1例，35歲軍人利用休假，4月12日參加阿妹演唱會，發病後確診，Ct值24.12。more...


南投縣今天5人確診，2名信義鄉高山協作到丹大林道為花蓮登山隊補給，其中一名基隆確診者也是隊員，2名高山協作經PCR篩檢確診。另外3人，1名男子是被台中確診者感染、1人到台北旅遊感染，一名家庭主婦則是咳嗽快篩後確診，同住的丈夫篩檢陽性，尚未列案號，夫妻均已入住集中檢疫所。more...


屏東縣政府今天公布12例屏東縣確診案例及3例外縣市足跡，有5例與娛樂場所有關，部分個案感染源仍在追溯中。縣府表示，目前國中小有6名學生確診，6校6班停課，居家隔離251人。more...


花蓮今天新增55例，除了原有的奧斯卡、慈濟醫院、部立花蓮醫院、美語補習班等傳播鏈，新增秀林鄉滿月酒群聚案，2天就新增7個案例，引起縣府高度重視，明天將在秀林鄉和中多功能活動中心設快篩站，呼籲當天曾前往參加滿月酒的民眾前往篩檢。more...


金門縣政府秘書長陳祥麟今天表示，接獲新北市政府衛生局通知確診案31242有金門縣足跡，包含慈湖、獅山砲陣地等都已完成環境清消。7名匡列者PCR採檢全陰。more...


CDC今天公布與基隆相關的案例92例，市長林右昌說，一例屬境外移入、一例屬外縣市移出，實際上為90例，其中32例是居隔對象。另外，有1例花蓮相關個案，案32153為登山者，旅途18人中5人確診，隊伍中有人曾參與花蓮某社區喜宴，且該喜宴中有多人確診。more...


桃園市西門國民小學今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案後，由於分布10個班級，達教育部停課新制規定，全校停課10天，這是桃園第一所達停課新制標準而停課的學校。more...


中央流行疫情指揮中心，今天（16日）公布國內本土新增1199例COVID-19確診病例，新北市確診人數最高共有434例。稍早傳出新北市消防局某救災救護大隊部傳有1人確診，大隊緊急召集全棟及召回休假人員共59人快篩，目前快篩結果皆呈陰性，大隊部停止派遣任務4小時，施作駐地清消作業，下午4時許再恢復勤務。more...


花蓮今天新增55例確診個案，比昨天大幅減少，部立花蓮醫院院內感染新增22人。衛生局長朱家祥說，部花調查發現，感染源疑來自門診區，呼籲4月11日至13日，曾到部立花蓮醫院內科、家醫科、體檢科看診，請盡速快篩。more...


本土確診個案持續增加，中央流行疫情指揮中心今天公布，新竹市新增10名確診個案。市府下午指出，其中有3例是居家隔離期間採檢陰轉陽，另有7例為確診個案家庭、職場密切接觸者或與確診個案足跡有重疊。三民國小、載熙國小有2班停課。more...


新北今增434例，多點傳播鍵已在社區擴散，因應近期不明感染源事件，新北市今起加開土城社區、汐止國泰、泰山輔大、新莊台北醫院、淡水馬偕5處篩檢站供民眾快篩。加上常設13處社區篩檢站，每日篩檢量能約5千人。more...


新北中和有一名家屬指控，家中2歲男童出現重症，卻因為衛生單位延誤送醫，孩子失去意識才派員送醫，最後竟插管治療。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。more...


原來的傳播鏈有13條出現新增個案，最多的是龜山某科技公司（神準）增加22例，累計至138例，這22例是從1295人中採檢出的新增確診者，工廠已經全面停工、清消，員工要再進工廠必須快篩陰性才能進廠，以後要分A、B兩班，分艙分流上班。more...


台東縣今天新增13例確診個案，全縣累計65例，衛生局表示，12例與成功鎮進香團有關連，其中1名為縣府一級主管及調查站1名調查員。另1例為成功鎮68歲女性，快篩陽性，疫調釐清傳染源中。more...

暨農化系學生確診後，昨天台大公告再增一名法律系學生確診。本報資料照片
暨農化系學生確診後，昨天台大公告再增一名法律系學生確診。本報資料照片


台大日前對內公布10日內確診者校內足跡，足跡已遍佈資工系、管理學院等處。昨天法律系也對內發布通知，一名學生於4月14日確診，足跡遍布萬才館、霖澤館。台大僅表示，正了解狀況並進行疫調中。more...


新竹縣政府今（16日）早發布最新因疫情而暫停實體授課的班級、學校資訊，新增竹北市薇恩幼兒園，受六家國小1確診生影響，其中1班自4月15日起暫停實體授課至4月24日。more...

新冠肺炎 COVID-19

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指揮中心今（17）日公布新增本土個案1210例、境外移入93例，共1303例COVID-19確定病例。新增本土個案分布19縣市，依舊是新北410例最多，緊接台北201例、桃園180例、基隆107例、宜蘭52例。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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