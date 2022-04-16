本土飆千例 醫示警「26天破10萬」：享受風雨前的寧靜吧

疫情繼續燒，昨天(15日)單日新增1209例本土個案，再創歷史新高，指揮中心指揮官陳時中也坦言，未來確診人數破百萬「都有可能」，現在重點是減災，先控制好這一波疫情。精神科醫師沈政男預估，「破十萬只需要二十六天」、「大家趁著還只是破千，好好享受風雨前的寧靜吧」。

沈政男在9日在臉書發文指出，一周內會破千破千、十七天後會破萬，他昨天(15日)也再度發文表示，「現在大家相信了吧？」，他也表示指揮中心也提出了進香團和旅遊團要打滿三劑的方針，這就是一種選擇性加嚴。

沈政男認為，破千之後，人流移動指數應該會下降，到了破萬後會降更多，對延緩疫情不無小補，但是如果大家依舊不怕，「那麼破十萬只需要二十六天」、「大家趁著還只是破千，好好享受風雨前的寧靜吧。」

陳時中曾說，4月底會破千例，但昨日(15日)即破千例，陳時中坦言是「變化莫測」，破百萬例也不是完全不可能，疫情規模相對大，盡可能把規模控制住，就是確實做好減災、輕重分流，無法直接強迫居家照護，但會有相對指引，地方政府有整備就來做居家照護。

商品推薦