本土+874「再創新高」！ 網曝「這時間點」破千例：穩了

疫情延燒擴大，中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土及108例境外移入，個案分布於19縣市，確診再創新高。消息曝光後，立刻掀起PTT網友熱議，紛紛猜測何時將破千例。

本土確診數連日飆升，個案分布19縣市，新北市單日確診360例為各縣市最多，其次依序為台北市164例、桃園市87例、基隆市60例、花蓮縣46例、高雄市42例。

確診數字曝光後，PTT網友狂刷「居然沒破千」、「這個曲線，穩」、「真的穩了」、「持續穩定攀升中，破千指日可待」、「穩，還在三位數，可防可控」、「這跟破千也沒啥區別了啦，每天都增加」、「穩，還以為該指數成長，結果連翻倍都難」。

另外，還有不少網友猜測，這兩天就會出現單日破千例的狀況，「我就說吧，明天才會破千啦」、「猜測明天也不會破千，會等週六」、「禮拜六才破千啦 ，都老疫調了」、「假日才會破千啦」、「這禮拜破千」、「破千不用月底，再兩天就可達成」。

而先前指揮官陳時中接受資深媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪時，曾預估4月底前本土案例將破千例，並指出北北基桃是風險比較高的區域。

商品推薦