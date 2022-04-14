雲林今+0 公布外縣巿2確診者走訪足跡
雲林縣今天無新增病例，本土個案累計確診46例，本土個案及境外移入累計確診141例。原有1例台大學生確診個案，但他清明連假回台北後，9日才與確診同學用餐，因他平時居住台北，活動地點也都在北部，所以衛生局完成疫調後即轉回台北市個案，現於外縣市集中檢疫所。
另外雲林縣今天新增2名確診者足跡，一名案29320是家住新竹市40多歲男性，曾在4月10日前往雲林縣廣雲宮、安海宮、五條港安西府，其中廣雲宮與五條港安西府曾脫口罩用餐。返回職場後快篩陽性，現已由外縣市衛生局安排於醫院隔離治療。
一名案29893是家住新北市，平時在台北市上班的10多歲男性，本周到雲林訪友，因接獲職場同事確診通知，再加上自覺有發燒、頭痛、全身無力症狀，4月12日深夜自行至就醫採檢，並於13日凌晨12點30分至1點30分到統一超商冬美門市買東西，同日採檢PCR結果為陽性，現已安排收治於外縣市集檢所。
疫情快報
▪【疫情專題】4月14日新增本土874例、境外移入108例 無病歿
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA看懂怎麼用
▪打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言