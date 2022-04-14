雲林今+0 公布外縣巿2確診者走訪足跡

雲林縣今天無新增病例，本土個案累計確診46例，本土個案及境外移入累計確診141例。原有1例台大學生確診個案，但他清明連假回台北後，9日才與確診同學用餐，因他平時居住台北，活動地點也都在北部，所以衛生局完成疫調後即轉回台北市個案，現於外縣市集中檢疫所。

另外雲林縣今天新增2名確診者足跡，一名案29320是家住新竹市40多歲男性，曾在4月10日前往雲林縣廣雲宮、安海宮、五條港安西府，其中廣雲宮與五條港安西府曾脫口罩用餐。返回職場後快篩陽性，現已由外縣市衛生局安排於醫院隔離治療。

一名案29893是家住新北市，平時在台北市上班的10多歲男性，本周到雲林訪友，因接獲職場同事確診通知，再加上自覺有發燒、頭痛、全身無力症狀，4月12日深夜自行至就醫採檢，並於13日凌晨12點30分至1點30分到統一超商冬美門市買東西，同日採檢PCR結果為陽性，現已安排收治於外縣市集檢所。 雲林今+0，本土個案維持46例，有2例外縣市確診足跡。圖／雲林縣政府提供 雲林今+0，本土個案維持46例，有2例外縣市確診足跡。圖／雲林縣政府提供

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