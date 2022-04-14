4月14日足跡整理包／基隆公布9張「海量足跡」 新北多間餐廳中鏢

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內14日新增982例COVID-19確定病例，分別為874例本土個案及108例境外移入；另確診個案無新增死亡。本土確診個案縣市分佈，包括新北360例、台北164例、桃園87例、基隆60例、花蓮46例、高雄42例，共19縣市新增確診者。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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CDC公布基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡，有基隆地方法院、國民運動中心游游池、七堵郵局、梵宇天閣、西定市場、World Gym基隆店、孝東路愛力士健身運動生活館等。

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供

基隆市相關今天新增60例個案，市政府今天下午布足跡。圖／基隆市政府提供







新北市今天新增360例，新北市衛生局公布確診者足跡，包含路易莎咖啡、壽司郎、好樂迪KTV、健身房、星巴克。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供







新竹市今新增11名本土確診個案，年紀以20到40多歲為主，其中1人為30多歲的桃園市消防員，市府針對確診個案匡列35人。相關足跡包含麥當勞中正店（內用）、統一超商盛天門市、龍巖新竹會館與中正路上的原味燉品屋（內用），提醒民眾注意。

新竹市公布確診者相關足跡點。圖／新竹市政府提供







新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例（居隔陰轉陽7例、密切接觸者14例、疫調中2例），分別來自職場群聚7例、家庭聚會群聚9例、校園群聚4例和他縣市聚會延伸1例等4類群聚，以及2起新增獨立事件2例。確診者足跡則包含竹北、新豐火車站、高鐵新竹站、紅毛港濱海自行車道、特好百貨有限公司、內灣老街等。

新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例，確診者足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例，確診者足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例，確診者足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例，確診者足跡公布。圖／新竹縣政府提供

新竹縣14日新增23例新冠肺炎本土確診案例，確診者足跡公布。圖／新竹縣政府提供







苗栗縣今由中央公告增加3例確診，其中頭份市41歲婦人和她7歲女兒的2例，縣府昨晚已發布訊息，全案匡列的職場、校園及同住家人共241人，另外新增的一例個案是在台北就讀的24歲男大生，設籍通霄鎮，但已超過1個月未返鄉，縣府將轉案回台北由當地持續進行疫調。

中央今公告苗栗縣增3例確診，其中2例為頭份市一對母女，縣府發布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

中央今公告苗栗縣增3例確診，其中2例為頭份市一對母女，縣府發布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供

中央今公告苗栗縣增3例確診，其中2例為頭份市一對母女，縣府發布相關足跡。圖／苗栗縣政府提供







台南市今新增確診個案19例，是繼日前單日18例之後，再創歷史新高，下午疫情記者會中說明相關的疫調結果，多數是之前疫情的延續，但有新增宜蘭進香團同車團員3人染疫，還有一例是到台北與朋友聚會唱歌因而確診。







高雄市今增40例本土個案，另有2例正在疫調中。高雄市長陳其邁表示，其中有2例是娛樂場所群聚衍伸、7例為隔離期間陰轉陽，另外有5例有外縣市旅遊史（其中2例已轉銜至台北市），另有26例是密切接觸者。高雄今天又新增一例因到台北參加張惠妹演唱會確診個案，座位為黃2B。

高雄市今日確診足跡。圖／高市衛生局提供

高雄市今日確診足跡。圖／高市衛生局提供

高雄市今日確診足跡。圖／高市衛生局提供

高雄市今日確診足跡。圖／高市衛生局提供

高雄市今日確診足跡。圖／高市衛生局提供







屏東縣今新增4例確診，分別與天上人間小吃部、可愛小吃部有關，4例共匡列51人隔離，其中20人居家隔離、31人自主健康管理，根據疫調滾動匡列。確診者足跡包括里港四季紅卡拉OK、九如市場、超商、萬丹果菜市場、九如藥局等地，陸續完成清消。

屏東縣今天新增4例，縣府公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

屏東縣今天新增4例，縣府公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

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