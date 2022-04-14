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台東今確診暴增23例 成功鎮31人進香團中有20人確診

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣今天新增23例確診，創單日新高，其中，成功鎮廟宇進香團一行31人共有20人確診，其中包括1位縣議員。縣府今天緊急開設成功鎮及台東縣議會快篩站，並全面清消及疫調匡列。縣長饒慶鈴下午防疫記者會對外說明。圖／台東縣政府提供
台東縣今天新增23例確診，創單日新高，其中，成功鎮廟宇進香團一行31人共有20人確診，其中包括1位縣議員。縣府今天緊急開設成功鎮及台東縣議會快篩站，並全面清消及疫調匡列。縣長饒慶鈴下午防疫記者會對外說明。圖／台東縣政府提供

台東縣今天新增23例確診，創單日新高，其中，成功鎮廟宇進香團一行31人共有20人確診，其中包括1位縣議員。縣府今天緊急開設成功鎮及台東縣議會快篩站，並全面清消及疫調匡列。縣長饒慶鈴下午防疫記者會對外說明。

衛生局表示，該進香團4月7日至10日搭遊覽車到外縣市進香，同行30歲男性9日留在外縣市，11日出現發燒、喉嚨痛症狀，昨採檢確診CT值19。當晚採檢同團成員，共20人確診，CT值介於12.9至35.3，其中，包括議員許進榮。

另3名確診個案，分別為案29378接觸者2人，2人皆為成功鎮60多歲女性，CT值分別為17及25.1，以及綠島快篩站篩檢出1人，為30多歲男性，已接種3劑疫苗，可傳染期有北部足跡，4月10日返回綠島，初步研判與高雄案28673無關。

另外包括新港國中、成功國小等縣內5間學校因有多名學生被匡列，今起實行2天預防性停課，呼籲有足跡重疊者，可盡速前往篩檢或購買家用快篩試劑檢驗，且務必落實防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19 台東

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