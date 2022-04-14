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台中市防疫停課措施出爐 即日起採「分齡版」

台大兩宿舍傳3學生確診 台大：了解狀況並疫調中

4月14日疫情整理包／台東1縣議員確診住院 基隆市政府也傳病例

聯合新聞網 / 綜合報導
台東縣議會今天傳出一名議員確診，相關議程活動都暫停。記者卜敏正／攝影
台東縣議會今天傳出一名議員確診，相關議程活動都暫停。記者卜敏正／攝影

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


高雄市警局三民二分局鼎金派出所傳12日出2名員警確診，分局內、外勤約近400名同仁自行快篩，目前均陰性；今又傳出左營分局1名女警昨有打噴嚏、流鼻水狀況，女警警覺性高，先就診請醫生做快篩，未料結果卻是陽性，女警告知分局及相關單位，及近日密切接觸的家人和同事，所幸第一波均陰性。more...


衛福部花蓮醫院傳出院內感染，至少累計16人，院方今天凌晨緊急通知，即日起全面停止門、急診業務，住院病患不進不出、全院不開放探病，花蓮縣政府下午將說明疫情狀況。more...


基隆市政府社會處今天上午傳出有一名員工PCR陽性確診，市府社會處1樓辦公室清空，大門關起並消毒，社會處人員陸續全部到社區篩檢站篩檢，市府證實確診，並表示，將會在下午說明。more...


台東縣疫情擴大，昨晚新增3名確診者，其中1名確診者為縣議員，因縣議會正召開19屆第20次臨時會，原排定今天到南橫公路視察，相關活動取消，議會工作人員開始內部清消，縣府衛生局今上午將到縣議會做快篩、周邊清消，臨時會未完成議程順延或是取消將另行通知。more...

新冠肺炎 COVID-19

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