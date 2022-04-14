衛福部花蓮醫院院內16人染疫 停止門、急診業務

衛福部花蓮醫院傳出院內感染，至少累計16人，院方今天凌晨緊急通知，即日起全面停止門、急診業務，住院病患不進不出、全院不開放探病，花蓮縣政府下午將說明疫情狀況。

花蓮縣這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已有209人確診，此外衛生福利部花蓮醫院還有16人確診，尚未編列案號。

花蓮縣衛生局長朱家祥昨天於防疫記者會表示，染疫者包括護理之家照服員、護理師、個管師、清潔人員等，已和中央開會研商，確保縣內醫療能量。詳細疫情狀況，花蓮縣政府下午將說明。

衛福部花蓮醫院今天凌晨緊急發布通知，即日起全面停止門、急診業務（僅維持一診內科視訊門診）、住院病患暫時「不進不出」、全院不開放探病等措施。

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