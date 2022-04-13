高雄聯醫急診傳確診者足跡 匡列11醫護採檢結果出爐
高雄市立聯合醫院日前有病患發燒到院急診，經篩檢後呈陽性確診，包括醫師、護理師、放射師等11人匡列採檢，結果均為陰性，目前居家隔離中。
繼高雄醫學大學附設中和紀念醫院爆出有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡及高雄長庚紀念醫院有醫師染疫後，高雄市立聯合醫院今天也證實日前有病患急診後篩檢確診。
高雄市立聯合醫院發布聲明表示，4月11日晚間8時許，有病人因發燒症狀到院急診就醫，並主訴4月9日曾到院做抗原快篩陰性，經醫師診視後建議再做一次抗原快篩及核酸PCR檢測，採檢後即帶病人至X光室進行後續檢查。
院方表示，檢查後，就接到檢驗科通知病人快篩結果為陽性，隨即按照感染管制動線將病人隔離，並後續安排於專責病房接受住院治療。
院方指出，當天晚間急診主要接觸者有1名醫師、1名護理師及1名放射師，基於風險考量，院方採高規格預防措施，將現場11名工作人員全數進行核酸PCR採檢，結果均為陰性，現進行居家隔離中。
此外，醫院急診現場區域、X光室、公共空間及走道也立即進行清消；現場環境核酸PCR採樣也全數陰性。院方表示，將持續針對當日工作人員及環境進行追蹤採檢，確保醫療及病人就醫安全。
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