柯文哲：每天若增逾200人確診 啟動在家照護
疫情持續延燒，台北市長柯文哲今天表示，北市現在大概有2000床收治輕症或無症狀患者的加強版防疫專責病房，代表每天確診人數可以拉高到200人，若超過就啟動在家照護。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲表示，現在收治輕症或無症狀患者加強版防疫專責病房，大概有2000床，代表每天新增確診人數可以拉高到200人，病例數更多就要啟動在家照護，放在家裡隔離。
柯文哲指出，加強版防疫專責旅館裡有醫師、護理師、血氧機及完整後送系統；在家照護則還在建構系統，收垃圾、送物資、插健保卡、寫病例最麻煩，也許會先找一個行政區試辦。
柯文哲提及，若每天新增確診人數超過200人，就要思考是否升高防疫層級，不過顯然中央不打算再升高管制。
柯文哲呼籲，疫情已經2年了，大家漸漸比較放鬆，但還是要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，可以居家上班就居家上班，讓新增確診數不要增加太快，這場仗會打很久，估計超過4個月。
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