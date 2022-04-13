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若全國每日新增本土確診數破千例 新北：不公布足跡

中央社 / 新北13日電
新北市副市長劉和然表示，隨著疫情升溫疫調效果有限，若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不公布足跡。示意圖。聯合報記者蘇健忠／攝影
新北市副市長劉和然表示，隨著疫情升溫疫調效果有限，若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不公布足跡。示意圖。聯合報記者蘇健忠／攝影

新北市今天新增本土確診個案264例，首次未公布個案症狀及案號。副市長劉和然說，隨著疫情升溫疫調效果有限，若全國每日新增本土確診數破千例，新北將不公布足跡

市長侯友宜下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，新北新增確診個案達264例，其中僅48例居家隔離陰轉陽，其餘216例是新增採檢陽性。但有別於昨日，今天並未公布新增個案的號案等資訊。

衛生局長陳潤秋表示，由於疫情升溫且社區化，確診個案太多了，因此，今天起就不再公布個案的採檢及症狀，同時，案號也不再公布。

她表示，個案數增多，也讓疫調更困難，足跡更是到處都有，因此，在與病毒共存的過渡期間，將改變過去擴大匡列作法，轉而是減小匡列，最主要以確診個案同住家人為主，把多數防疫人力調整為確診個案的醫療及居家照護。

劉和然表示，隨著疫情升溫及個案數大增情形，清零已不可能，要與病毒共存就要改變防疫措施，過去公布足跡的作法，是提醒足跡重疊的民眾注意身體狀況及接受篩檢，如今是足跡到處都有，卻有可能讓民眾誤以為只有公布的足跡場所有危險，而輕忽其他地點的風險，因此，市府內部已達共識，只要全國每日本土確診個案數突破千例，市府將不再公布足跡。

市府今天仍公布多案3日到10日公共場所足跡包括樹林、新莊、三重、板橋、三峽、蘆洲、新店、汐止等地餐飲業，還有好樂迪樹林店及板後店、星聚點板橋館、錢櫃板橋店等KTV，還有家樂福板橋店及好市多汐止店等賣場，以及板橋大遠百內的海底撈火鍋、春水堂及鼎泰豐等店也都入列。

新冠肺炎 COVID-19 疫情 足跡 劉和然

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