4月13日足跡整理包／新北+264全台最多 鼎泰豐、星巴克、海底撈等名店入列

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內13日新增933例COVID-19確定病例，分別為744例本土個案及189例境外移入，有95例為航班落地採檢陽性、94例居家檢疫採檢陽性，確診個案無新增死亡。本土個案分佈為新北市264例居冠、臺北市141例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

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新北市今天新增264例，新北市衛生局公布確診者足跡。包含好樂迪KTV、春水堂、星巴克、海底撈、家樂福、鼎泰豐等店家。

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供













新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，包括案25587仰德群聚延伸14例、竹市餐廳聚會群聚2例、他縣市群聚5例、新北市學校確診延伸1例，及新增獨立事件1例。

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新冠肺炎本土疫情案例持續增加，今（13）日新增23例本土確診案例，圖為確診者足跡。圖／新竹縣政府提供







新竹市今天新增11例本土確診，市府也公布相關足跡點，包括全聯、大魯閣湳雅廣場、忠孝大潤發與新竹巨城等大賣場店家都上榜，衛生局提醒民眾若有出入相關場所足跡重疊者，即日起至25日請進行自我健康監測，若有疑似症狀可撥打0900-739-779通報。

新竹市政府今天公布個案足跡點。圖／新竹市政府提供







苗栗縣今天發布新增3例確診個案，包括先前染疫國小學童的一名同住家人居隔期間「陰轉陽」及三義鄉一對母子，縣府已進行相關疫調及匡列工作。

苗栗縣今天公布1例外縣市確診者案26242的足跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府公布案29514、案29702母子的相關足跡。圖／苗栗縣政府提供































嘉義縣長翁章梁13日下午線上記者會，公布3名確診案例，分別是民雄鄉中正補習班老師案29355及妹妹案29537，另案為六腳鄉統一超商蒜頭門市員工案9538，三案共匡列居家隔離61人、自主健康管理28人、自我健康監測95人，共採檢184人，143人陰性、1人陽性為案29355之妹，其餘40人結果未出，結果很快就會出爐。

嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布3名確診案例及相關足跡。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布3名確診案例及相關足跡。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁下午線上記者會，公布3名確診案例及相關足跡。記者魯永明／翻攝













高雄市今天新增50例確診，5例有台北小巨蛋演唱會旅遊史，此處為熱點足跡，請有相關足跡者盡快篩檢。市長陳其邁表示，校園停課措施會針對小學採取高強度、嚴格匡列原則，參考中央標準，根據疫調情形來調整。

高雄新增50例，衛生局公布確診者足跡。高雄市衛生局提供

高雄新增50例，衛生局公布確診者足跡。高雄市衛生局提供

高雄新增50例，衛生局公布確診者足跡。高雄市衛生局提供

高雄新增50例，衛生局公布確診者足跡。高雄市衛生局提供

高雄新增50例，衛生局公布確診者足跡。高雄市衛生局提供































金門又有確診者的足跡！一名家住新北市的女童，案號27623在發病前4天，也就是本月4日跟家人到金門旅遊，結果在4月8號發燒，進行PCR採檢為陽性，縣府在昨日才接獲疾病管制署的通知，立即進行疫調，共匡列7名接觸者，目前採檢PCR 均為陰性。

金門又有確診者足跡，一名家住新北市的女童，案號27623在本月4日跟家人到金門旅遊，縣府今天公布她的旅遊足跡。記者蔡家蓁／攝影

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