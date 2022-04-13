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新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

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比去年校正回歸還多！本土增744例衝破歷史單日高點　

聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
今日本土個案破七百例，創下去年五月疫情單日新高。指揮中心下午14時說明，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、腎臟醫學會理事長黃尚志。記者謝承恩／攝影
今日本土個案破七百例，創下去年五月疫情單日新高。指揮中心下午14時說明，左起為發言人莊人祥、指揮官陳時中、腎臟醫學會理事長黃尚志。記者謝承恩／攝影

今日本土新增744例，國內疫情創下去年五月單日新高，境外新增189例，篩檢95例，單日共增加933例確診個案直逼千例，無死亡個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天個案數新增很多。

確診個案分布十九縣市，縣市別新北增264例、台北增141例、桃園增65例、基隆增56例、高雄增50例。陳時中表示，中重症增3例皆為80多歲老人家 中症肺炎，使用氧氣鼻管、瑞德西韋、住院中狀況穩定，一位打過二劑疫苗、二位打過三劑疫苗，累計中症16人、重症2人。

指揮中心表示，今日新增之744例本土病例，為358例男性、385例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月4日至4月12日，其中包含368例為無症狀感染。個案分佈為新北市(264例)，台北市(141例)，桃園市(65例)，基隆市(56例)，高雄市(50例)，花蓮縣(48例)，新竹縣及台中市(各23例)，宜蘭縣及屏東縣(各14例)，台南市(12例)，新竹市(11例)，彰化縣(7例)，台東縣(4例)，苗栗縣、嘉義市及嘉義縣(各3例)，雲林縣(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為81例男性、101例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(29例)，印尼(22例)，日本(4例)，加拿大、美國及菲律賓(各3例)，韓國及法國(各2例)，卡達、中國、香港、馬來西亞、西班牙及比利時(各1例)移入，另115例調查中。入境日介於今年3月11日至4月12日。

指揮中心指出，今年4月12日公布之案28816本土病例，經疫調後，個案於今年4月1日自泰國入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,495,983例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,466,086例排除)，其中29,593例確診，分別為9,266例境外移入，20,273本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增6例空號病例(原為5例本土、1例境外移入病例，經疫調後為陰性或重複個案，改列空號)，累計188例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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