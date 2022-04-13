高雄某分局警員疑疫調染疫 全所快篩又有1警呈陽性

國內新冠肺炎疫情連環爆，警方動員大量疫調人力揪出相關足跡，高雄某分局負責疫調的基層員警，昨天因身體察覺「怪怪的」，自行快篩後為陽性反應，進一步採檢確診，屬於輕症，目前已在隔離，分局為謹慎全所人員昨晚間快篩，其中1員警有陽性反應，目前已至醫院採檢等候結果。

高雄市警局今也證實確實有同仁確診，該派出所昨晚、今早已清消3次，目前除確診、快篩陽性者外，未有其他人出現症狀；由於確診員警負責疫調，是否在疫調過程中與確診者接觸，警方表示相關疫調資訊以衛生局公布為主。

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