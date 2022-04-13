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花蓮傳今天確診爆量 縣府緊急召開鳳林快篩站

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天前往確診足跡地點清消，圖為瑞穗車站。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今天前往確診足跡地點清消，圖為瑞穗車站。圖／花蓮縣政府提供

花蓮今天確診者個案傳出「爆量」，玉里車站傳出有售票窗口和服務台人員確診，疑似是被家人感染。縣府公布，鳳林國中有2名學生確診，今天緊急於鳳林鎮衛生所啟動快篩站，提醒鄉親足跡重疊者，可前往快篩檢測。

縣府今天表示，因鳳林國中有2人確診，在鳳林鎮衛生所啟動快篩站，篩檢時間為今天下午2點30分至晚上6點；而鳳林國中確診學生該班級4月13日至22日停課10天，今天全校預防性停課1天。

另外，傳出花蓮玉里車站有2名員工確診，2人都會接觸旅客，台鐵獲報後，全面消毒車站，多名員工被匡列停班篩檢。

花蓮縣政府今天緊急於鳳林鎮衛生所啟動快篩站，提醒鄉親足跡重疊者，可前往快篩檢測。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今天緊急於鳳林鎮衛生所啟動快篩站，提醒鄉親足跡重疊者，可前往快篩檢測。圖／花蓮縣政府提供

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