花蓮傳今天確診爆量 縣府緊急召開鳳林快篩站

花蓮今天確診者個案傳出「爆量」，玉里車站傳出有售票窗口和服務台人員確診，疑似是被家人感染。縣府公布，鳳林國中有2名學生確診，今天緊急於鳳林鎮衛生所啟動快篩站，提醒鄉親足跡重疊者，可前往快篩檢測。

縣府今天表示，因鳳林國中有2人確診，在鳳林鎮衛生所啟動快篩站，篩檢時間為今天下午2點30分至晚上6點；而鳳林國中確診學生該班級4月13日至22日停課10天，今天全校預防性停課1天。

另外，傳出花蓮玉里車站有2名員工確診，2人都會接觸旅客，台鐵獲報後，全面消毒車站，多名員工被匡列停班篩檢。 花蓮縣政府今天緊急於鳳林鎮衛生所啟動快篩站，提醒鄉親足跡重疊者，可前往快篩檢測。圖／花蓮縣政府提供

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