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政院再傳工友確診 副秘李國興：已設視訊會議機制

攝影中心 / 記者曾吉松／台北即時報導
行政院上午再傳出1名工友確診，行政院副秘書長李國興上午在立法院內政委員會答詢說，政院除了加強清潔消毒，也有設置線上會議相關機制。記者曾吉松／攝影
行政院上午再傳出1名工友確診，行政院副秘書長李國興上午在立法院內政委員會答詢說，政院除了加強清潔消毒，也有設置線上會議相關機制。記者曾吉松／攝影

行政院上午再傳出1名工友確診，行政院副秘書長李國興上午在立法院內政委員會答詢說，政院已規畫分3天篩檢；而先前的3位司機確診後，共有11位同仁居家隔離，另有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，政院除了加強清潔消毒，也有設置線上會議相關機制。

新冠肺炎 COVID-19

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