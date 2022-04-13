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政院新增一工友確診 副秘：已設視訊會議機制
本土疫情持續升溫，行政院今再傳出一名工友確診。行政院副秘書長李國興上午在立法院內政委員會答詢說，政院已規畫分三天篩檢；而先前的3位司機確診後，共有11位同仁居家隔離，另有5位同住宿舍者是自我健康監測，總共有16人，政院除了加強清潔消毒，也有設置線上會議相關機制。
立法院內政委員會今審查111年度行政院、海委會預算凍結案，疫情燒進行政院，引發朝野立委關注。
國民黨立委李德維、莊瑞雄、王美惠質詢時皆問及，行政院首長與員工染疫、居家隔離狀況。李國興說明，禮拜天有3名司機確診，院內已成立PCR篩檢站，也購買快篩試劑讓同仁快篩。昨日確診的工友因服務在秘書長李孟諺辦公室，平常雖未有直接接觸，指揮中心仍建議李孟諺自我健康監測。
李德維表示，立法院內政委員會已測試過視訊開會，行政院也應有做準備。李國興表示，經一整年疫情的處理，行政院有相關的機制，像是線上會議、加強辦公室和車輛清消、員工餐廳加置隔板等。
李國興表示，目前行政院員工共800多人，規畫分3天篩檢，昨第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁，有一位工友確診，今天會進行第三批PCR和快篩。
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