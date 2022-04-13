聽新聞
test
0:00 / 0:00
高醫現確診者足跡 高雄5人染疫疑與台北演唱會有關
高醫因有確診者足跡，昨晚啟動院內預防性篩檢，今天公布檢驗結果均為陰性。另高市府衛生局表示，經疫調發現有5例感染風險與台北小巨蛋演唱會有關，籲有參加的民眾主動前往篩檢。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨晚門口突然有多人排隊，有網友在臉書社團詢問「高醫外面擠滿了人跟車，發生什麼事？」高醫今天接受中央社記者訪問表示，因有確診者足跡，因此院內員工進行預防性篩檢，今天公布檢驗結果均為陰性。
此外，衛生局上午也發布訊息表示，高雄市今天接獲COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診個案通報，經啟動疫調發現其中5例感染風險研判與4月6日、8日在台北小巨蛋舉行的大型演唱會可能相關。
衛生局表示，正在積極清查座位清單與名冊，並緊急召回曾參與演唱會的民眾進行PCR採檢。
衛生局呼籲曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會的市民，盡速主動前往高雄市社區篩檢站立德棒球場、同盟公園，進行PCR採檢（4月13日至16日上午8時30分至12時；下午1時30分至5時30分；晚間6時至9時），確保親友與社區的健康安全。
疫情快報
▪【疫情專題】4月12日新增本土551例、境外移入112例 無病歿
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言