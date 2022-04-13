高醫現確診者足跡 高雄5人染疫疑與台北演唱會有關

高醫因有確診者足跡，昨晚啟動院內預防性篩檢，今天公布檢驗結果均為陰性。另高市府衛生局表示，經疫調發現有5例感染風險與台北小巨蛋演唱會有關，籲有參加的民眾主動前往篩檢。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨晚門口突然有多人排隊，有網友在臉書社團詢問「高醫外面擠滿了人跟車，發生什麼事？」高醫今天接受中央社記者訪問表示，因有確診者足跡，因此院內員工進行預防性篩檢，今天公布檢驗結果均為陰性。

此外，衛生局上午也發布訊息表示，高雄市今天接獲COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診個案通報，經啟動疫調發現其中5例感染風險研判與4月6日、8日在台北小巨蛋舉行的大型演唱會可能相關。

衛生局表示，正在積極清查座位清單與名冊，並緊急召回曾參與演唱會的民眾進行PCR採檢。

衛生局呼籲曾前往台北小巨蛋參與該大型演唱會的市民，盡速主動前往高雄市社區篩檢站立德棒球場、同盟公園，進行PCR採檢（4月13日至16日上午8時30分至12時；下午1時30分至5時30分；晚間6時至9時），確保親友與社區的健康安全。

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