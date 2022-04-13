士林地方法院士東院區書記官確診 共餐5人PCR均陰性

士林地方法院士東院區一名書記官確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾共同用餐的5名同事11日起居家隔離；士院今天證實，5名居家隔離者PCR檢測結果均為陰性。

士院昨天發布新聞稿指出，確診的書記官本月10日前往醫院接受PCR採檢，深夜接獲通知確診，隨即通報法院；曾與確診書記官共同用餐的5名法院人員10日先行快篩，結果呈陰性，並自11日起居家隔離。

士林地院今天表示，5名居家隔離的法院人員PCR採檢結果出爐，均為陰性，感謝各界關心。

士院還表示，與確診書記官同辦公室的其他人員已自行快篩皆呈陰性，並進行自我健康監測，確診書記官曾接觸的場域，也已進行全面清潔與消毒；法院將持續確實遵守防疫指引，維護到院民眾及法院人員的健康安全。

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