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4月13日疫情整理包／台北松江郵局一員工確診 桃園增5校停課

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院傳出三名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，針對員工進行快篩。記者蘇健忠／攝影
行政院傳出三名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，針對員工進行快篩。記者蘇健忠／攝影

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


中華郵政公司證實，台北松江郵局一名窗口郵務人員確診，工作內容與民眾會有接觸。目前該郵局停業清消，20多位員工也正在做PCR檢查。more...


桃園市校園疫情繼續延燒，從昨天晚上到今天上午統計已經新增5所學校有老師或學生確診，總計桃園市確診的師生已經超過110人，而且還在蔓延中。more...


行政院傳出三名司機確診後，立即在院內設置篩檢站，今凌晨接獲通報，昨日第二批採檢包括279人PCR、98人快篩的同仁中，有驗出一名工友陽性確診。more...


高醫啟川大樓門外昨(12)日深夜突然出現大批排隊人潮，高醫表示，院內因有確診者足跡，因此緊急召喚可能接觸的員工回醫院做預防性篩檢，篩檢結果今天會出爐。more...

新冠肺炎 COVID-19

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