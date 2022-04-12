快訊

被里長害慘？張惠妹小巨蛋演唱會恐成絕響 經紀人這樣說

國防部證實 後備指揮部再派官兵支援「快篩國家隊」

北市晚間再曝10足跡 鼎泰豐、石二鍋、貳樓上榜

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

台北市今新增115例本土，北市下午公布4例足跡後，晚間再公布10例確診者在北市公共場域足跡，涉及場域包含貳樓、石二鍋、YKNK Club、壽司郎、鼎泰豐、星聚點KTV、Woosa屋莎鬆餅屋、火影忍者一樂拉麵、WORLD GYM。

衛生局表示，案26585在4月6日曾去WORLD GYM西門店、尬鍋台式潮鍋台北西門店；案27747在4月5日曾去珍膳園。

案27749在4月5日曾去火影忍者一樂拉麵、Woosa屋莎鬆餅屋台北松菸店；案27882曾在4月5日、6日連續2天在好吃土雞肉、4月6日去星聚點旗艦店。

案27882在4月6日去安好食和平店、福勝亭科技大樓店，4月7日李記水餃，4月9日御鼎極品豬腳復興店；案27888曾在4月8日去貳樓敦南店、4月10日石二鍋安居店。

案28128在4月8日去過鼎泰豐新生店；案28131在4月8日去時時香微風南山店、YKNK club，4月9日大河屋燒肉丼串燒微風本館店。

案28420曾在4月7日去享鴨台北忠孝東店、4月8日銀角酒場、香緹餐廳、4月10日去THE DOOR SHISHA HOUSE、壽司郎台北中華店；案28752曾在4月7日去寅藏鐵板燒忠孝店。

北市衛生局提醒，曾造訪與確診者足跡相同場域的民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。

北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供
北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／加羅林魚木開花了 已成北市溫羅汀之寶

進入北市長備選狀態？ 陳時中：行程都在宣導防疫

北市一國小班上有確診者送加護病房無人知？ 家長質疑學校封鎖消息

徐若瑄、周興哲小巨蛋開唱 北市籲有症狀別參加

相關新聞

4月12日足跡整理包／北市再爆10張新足跡圖卡 宜蘭足跡如旅遊指南

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內12日新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入，有30例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。本土個案分佈為新北市162例居冠、臺北市115例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

4月12日疫情整理包／雙北市府都有員工中鏢 教育部也淪陷

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。

北市晚間再曝10足跡 鼎泰豐、石二鍋、貳樓上榜

台北市今新增115例本土，北市下午公布4例足跡後，晚間再公布10例確診者在北市公共場域足跡，涉及場域包含貳樓、石二鍋、Y...

男客跨縣女侍跨店 潘孟安責令嚴查阻斷娛樂傳播

屏東縣今新增14例新冠確診，其中11例為小吃部等娛樂場所群聚衍伸案。縣長潘孟安今責令警察局等相關單位加強查核，警方10日...

家事庭書記官確診 士林地院：5人居隔、已全面清消

新冠肺炎本土疫情升溫，士林地院家事法庭1名書記官前天到院PCR檢測，當晚被通知確診，法院獲報後全面清消，據悉，與確診書記...

北市府大樓再傳第二人確診 六樓新工處另名同仁也染疫

台北市政府大樓今天上午才傳10樓產發局有員工確診，傍晚又有一名6樓新工處同仁確診，北市府再度緊急啟動SOP，包括新工處同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。