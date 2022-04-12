北市晚間再曝10足跡 鼎泰豐、石二鍋、貳樓上榜

台北市今新增115例本土，北市下午公布4例足跡後，晚間再公布10例確診者在北市公共場域足跡，涉及場域包含貳樓、石二鍋、YKNK Club、壽司郎、鼎泰豐、星聚點KTV、Woosa屋莎鬆餅屋、火影忍者一樂拉麵、WORLD GYM。

衛生局表示，案26585在4月6日曾去WORLD GYM西門店、尬鍋台式潮鍋台北西門店；案27747在4月5日曾去珍膳園。

案27749在4月5日曾去火影忍者一樂拉麵、Woosa屋莎鬆餅屋台北松菸店；案27882曾在4月5日、6日連續2天在好吃土雞肉、4月6日去星聚點旗艦店。

案27882在4月6日去安好食和平店、福勝亭科技大樓店，4月7日李記水餃，4月9日御鼎極品豬腳復興店；案27888曾在4月8日去貳樓敦南店、4月10日石二鍋安居店。

案28128在4月8日去過鼎泰豐新生店；案28131在4月8日去時時香微風南山店、YKNK club，4月9日大河屋燒肉丼串燒微風本館店。

案28420曾在4月7日去享鴨台北忠孝東店、4月8日銀角酒場、香緹餐廳、4月10日去THE DOOR SHISHA HOUSE、壽司郎台北中華店；案28752曾在4月7日去寅藏鐵板燒忠孝店。

北市衛生局提醒，曾造訪與確診者足跡相同場域的民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫。

北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供 北市今晚間再公布10例確診者北市公共場域足跡。圖／北市衛生局提供

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