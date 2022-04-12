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新北市府主計處員工確診 同科室員工快篩陰性

中央社 / 新北12日電

新北市政府衛生局今天表示，市府主計處1名員工身體不適，就醫採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），同科室同仁自主快篩都陰性，相關情形待中央流行疫情指揮中心明天公布。

衛生局說，個案9日出現身體不適等症狀，經就醫採檢陽性，目前仍無案號，已列中央明天公布的確診名單之一；衛生局已進行相關疫情調查並匡列採檢，個案同辦公室座位周邊一名同仁已匡列居家隔離，其餘同科室同仁自主快篩都陰性。

新冠肺炎 COVID-19

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