宜蘭太平山、羅東夜市有確診者足跡 加強清消

宜蘭縣政府今天表示，近日縣內太平山國家森林遊樂區與羅東夜市等景點都有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，提醒近日若有同足跡者注意自身健康。

縣府發布新聞稿表示，中央今天宣布宜蘭縣新增8名案例，但另有2例未有案號的確診個案，因此縣府今天公布共有10例。這10例之中，有2名是舞蹈補習班關聯個案，皆為居家隔離期間陰轉陽；家族聚餐群聚案再衍生4例。

此外，還有2名尚未有案號的確診個案，分別是私立慧燈中學男學生及蘇澳國小女老師，下午已派醫療團隊進駐校園，設立篩檢站篩檢。

縣府表示，5日晚上在羅東觀光夜市、7日於太平山國家森林遊樂區、7日晚上在羅東夜市、8日下午在頭城鎮伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館、9日上午在羅東林業文化園區等地，都有確診者足跡，提醒若有足跡相同者，注意自身健康。

林務局羅東林區管理處表示，今天下午接獲縣府通知，7日有確診者曾全程自行開車，到太平山國家森林遊樂區的翠峰湖環山步道行走，並使用公廁2次，並無進入遊樂區其他據點及室內空間。管理處已暫時封閉公廁，雖無需休園，但明天起將針對相關環境加強清潔及消毒，並已請相關工作人員接受篩檢。

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