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苗栗縣增3確診 公館女子業餘教唱匡列63人居隔

中央社 / 苗栗縣12日電

中央流行疫情指揮中心今天公告苗栗縣新增3例確診COVID-19，為1男2女，其中公館鄉60歲女子業餘時參與教唱、表演，縣府已匡列家人及歌唱班成員共63人居家隔離。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，今天公告新增3例個案分別為案28275、案28276及案28783，前2名個案昨天已先公告相關足跡，防疫團隊持續擴大疫調匡列採檢、隔離、清消，陸續通知相關接觸者採檢，醫院也積極加快檢驗速度，疫情皆在密切監控中。

案28275為居住公館鄉60歲女性，縣府衛生局疫調發現，女子平日在新竹市上班，業餘時從事教唱、表演活動，因出現流鼻涕、喉嚨痛等症狀，自行快篩呈陽性後送醫採檢PCR確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值僅11.78，衛生局依感染風險匡列家人及歌唱班成員共63人（本縣58人、外縣市5人）居家隔離，自我健康管理或自我健康監測3人，實聯制發放105則簡訊。

案28276為居住後龍鎮23歲女性，懷孕4個月，主要足跡在全家便利超商苗栗嘉新店工作，經疫調後匡列9人居家隔離以及自主健康管理或自我健康監測6人，職場接觸發放322通簡訊通知。

縣府指出，案28783為頭份市41歲男性，為台北市確診者（案26600）接觸者，於居家隔離期間陰轉陽個案，昨晚出現喉嚨癢痛症狀，經採檢PCR今天上午檢驗報告為陽性確診。

衛生局疫調指出，案28783於4月8日遭匡列居隔，他曾於4月6、7日涉足頭份東興牛肉麵店、彰化銀行竹南分行等地，共匡列13人採檢後列自主健康管理，實聯制發放9則簡訊，相關疫調持續進行中。

縣府今天另公布確診者案27795、案28502至縣內足跡，包括4月4日在南庄鄉四十二份自然生態步道、桂花巷客菜館、百年郵局、陽光倉庫手作黑糖糕以及4月8日晚間頭份市大都會KTV等地，持續進行接觸者匡列、採檢、清消及業者自主停業，呼籲有足跡重疊或收到細胞簡訊民眾，今天下午4時至晚間8時，到為恭醫院急診室旁免費篩檢PCR。

新冠肺炎 COVID-19 苗栗縣

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