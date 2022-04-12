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新北今+162 確診足跡走遍10行政區

聯合報 / 記者劉懿萱李定宇／新北即時報導
新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新北市今天新增162確診，衛生局下午並公布確診者足跡。其中案27569曾於本月5日中午至三重藏壽司捷運路店用餐、案27890曾於本月7日傍晚至淡水大塊牛排用餐。案27902曾於本月3日晚間至烏來溫泉山莊。案28132本月6日中午至水灣餐廳八里店。案28279於6日中午到土城南台灣土魠魚羹延吉店用餐。

另外，烏來的日月光溫泉山莊、永和WORLD GYM、中和麥當勞、三重路易莎重新店及旺角迷你石頭火鍋、永和佳味小棧及中和GURU HOUSE PARK、鶯歌厚道飲食旗艦店於本月4至9日中，都曾有確診者足跡。

另外本月5至9日中，確診者也曾前往板橋駭客網咖民治店、京饌自助餐、瑪莉皇后義大利麵店、侎霓咖啡館、品鼎殿日式壽喜燒。及新莊壽喜燒一丁二代目幸福店、COSTCO。及中和一杯居食屋皆曾有確診者相關足跡。

衛生局提醒曾於上述時段與足跡重疊民眾，需做好自我防疫，若有不是應進行居家快篩確認自身狀況。

新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布今日新增確診者足跡。圖／新北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 新北

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