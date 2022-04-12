聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北今+162 確診足跡走遍10行政區
新北市今天新增162確診，衛生局下午並公布確診者足跡。其中案27569曾於本月5日中午至三重藏壽司捷運路店用餐、案27890曾於本月7日傍晚至淡水大塊牛排用餐。案27902曾於本月3日晚間至烏來溫泉山莊。案28132本月6日中午至水灣餐廳八里店。案28279於6日中午到土城南台灣土魠魚羹延吉店用餐。
另外，烏來的日月光溫泉山莊、永和WORLD GYM、中和麥當勞、三重路易莎重新店及旺角迷你石頭火鍋、永和佳味小棧及中和GURU HOUSE PARK、鶯歌厚道飲食旗艦店於本月4至9日中，都曾有確診者足跡。
另外本月5至9日中，確診者也曾前往板橋駭客網咖民治店、京饌自助餐、瑪莉皇后義大利麵店、侎霓咖啡館、品鼎殿日式壽喜燒。及新莊壽喜燒一丁二代目幸福店、COSTCO。及中和一杯居食屋皆曾有確診者相關足跡。
衛生局提醒曾於上述時段與足跡重疊民眾，需做好自我防疫，若有不是應進行居家快篩確認自身狀況。
疫情快報
▪【疫情專題】4月12日新增本土551例、境外移入112例 無病歿
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言