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南韓首現新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

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南韓新變異株「XL」現蹤 羅一鈞曝我國現況

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
國內今日本土個案突破五百例再創新高，指揮中心下午2時記者會說明。由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、資訊組組長簡宏偉、發言人莊人祥、教育部長潘文忠、主任秘書廖興國。記者謝承恩／攝影
國內今日本土個案突破五百例再創新高，指揮中心下午2時記者會說明。由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、資訊組組長簡宏偉、發言人莊人祥、教育部長潘文忠、主任秘書廖興國。記者謝承恩／攝影

南韓今宣布首次於國內發現Omicron變異株「XL」病例，確診者是已經接種3劑的無症狀患者。對於我國是否「XL」病例？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內有偵測的Omicron「XE」，已於邊境攔截，沒有進入到社區，目前還沒有出現「XL」病例。

外媒報稿，「XL」是目前發現的17種Omicron病毒變異株（XA～XS）之一，是由Omicron原始株BA.1和亞型株BA.2重組而成。2月在英國首次發現，至3月為止僅在英國發現66例；英國3月底曾表示，多數變異株都在大幅擴散之前就消失。根據韓媒報導，首例「XL」3月23日確診，已完成3劑疫苗接種，屬無症狀患者，該例也是亞洲首例，目前正進行流行病學調查。

羅一鈞表示，先前曾報告國內首例「XE」，是3月從捷克入境落地採檢的本國籍女性，「XE」是BA.1與BA.2的混合體，有突變特色共同出現。這案例沒有進入社區，在邊境就攔截，後續進入加強集中檢疫所。至於韓國發現的「XL」也有BA.1與BA.2的突變特徵，不過現在有10多種不同的命名，目前國內只有偵測到「XE」還沒有「XL」。

世界衛生組織（WHO）昨表示，已將Omicron變異株的亞變種，BA.4和BA.5列入監控列名單中，此2個新亞變種已有數10起病例，正評估它們是否更具傳染性或危險性，以及它們對免疫逃逸潛力的影響。羅一鈞表示，這2變異株近1個月較多出現在南非、歐洲等國家，案例不多，世衛對其重要性尚未定論，我們會持續監測致病性傳染力研究，因都是Omicron變異株，預期特性不會差太多，有待研究證實。

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