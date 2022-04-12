4月12日足跡整理包／北市再現「極樂行程」 屏東小吃部群聚再爆發

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內12日新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案及112例境外移入，有30例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。本土個案分佈為新北市162例居冠、臺北市115例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

底下各縣市足跡，依據如下排序：

北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏離島、宜花東。

新北市今天新增162確診，衛生局下午並公布確診者足跡。包括板橋、中和、新莊、烏來、鶯歌、永和、三重、淡水、八里、土城都曾涉足。

CDC今天公布基隆新增37例，市府下午公布足跡，有信義市場、仁愛市場、愛買基隆店、千里足養生會館、和平島公園、基隆火車站南站、凱悅KTV等。

桃園今天新增53例確診，市府公布21處確診者足跡，包括Costco桃園南崁店、大潤發中壢店、中壢環東黃昏市場都入列。市府提醒若曾出入相關場所，應自我健康監測10日。

新竹市今天新增8名確診個案，包含2案為受匡列者採檢或居隔對象（案28629、案28631）、1案為關東國小延伸家庭感染（案28632）、2案為昨天公布的公司群聚案相關（案28807、案28809）；其餘3案為自行採檢或就醫確診（案28501、案28630、案28808）。

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣今天新增16例本土疫情案例，縣府公布確診者於新竹縣公共場所活動史，全縣共有7鄉鎮市都有足跡，有多家超商、餐館、診所，竹北仁義市場、內灣老街再度入列，竹北麥當勞、新豐肯德基、爭鮮迴轉壽司，以及竹北、新豐的星巴克也都上榜。

苗栗縣今天新增確診3例，其中2例（案28275、28276）縣府昨天（11日）已先行公告說明。今天新增的另1例為案28783，頭份市41歲男性，個案4月11日晚上有喉嚨癢痛症狀，經衛生單位安排採檢PCR，今天上午檢驗報告為陽性確診。此外，衛生局稍早前公布另一例外縣市確診者案28502的足跡，時間地點為4月8日晚間8點到12點在大都會KTV頭份店。

台中市今新增26例本土確診，其中一例是去北部聽阿妹演唱會，東勢校園感染鏈新增8例，東勢區老人養護中心感染鏈今增2確診，另陰轉陽9例。東勢校園群聚案共10名學童、家長1人，新增東勢區足跡點有拉亞漢堡-東崎店、大順農藥行、總旺五金賣場、萊爾富東崎店、7-11-欣東雲門市、盛東餃子館、彩虹晨早餐店、滿六早餐店。

彰化今天公布2例新冠肺炎確診個案，都是新的傳染鏈，包括一名50多歲男子和20多歲的上班族，因兩人4月初都有到北部，推測是在熱區被傳染，彰化衛生局疫調足跡包括埔心鄉大衛營高爾夫球練習場、員林藤山步道、白鳥早餐店員農店等。

南投縣政府今(12日)公佈1例確診個案，案28305，33歲男性，PCR採檢(陽性)CT值12.4，已安排入住集中檢疫所。個案南投縣公共足跡史包含，菊越餐廳、埔里國小球場、全家(水頭店)、7-11(龍揚門市)，衛生局已通知業者完成內部環境清消，本府環境保護局已完成公共場域環境清消。

雲林縣今天新增2例本土確診個案，個案28375為30多歲男性，清明連假期間曾至外縣市訪友，另有1例確診個案27989是昨天高雄公布的案例，因是本月6日縣內確診女士官（案25350）的職場同事，今移入雲林縣的確診案例。

嘉縣今新增4確診，精忠營區2新兵案28310、案28311，出現症狀篩檢後確診。另2案外縣市旅遊確診，分別為案28521有北部旅遊史，7日出現症狀，快篩陽性，案28649為屏東天上人間群聚案接觸者，2人經衛生局安排PCR採檢後確診。

台南市今天新增確診8個病例，市府下午疫情記者會中指出，其中多數的病例都是之前已知的傳播鏈，但是仍有兩名仍在調查傳染源之中，此外，一個126人的旅遊團，曾在4月10日前往台南三井Outlet，目前團員中已有兩名外縣市的民眾確診，而台南市有6名團員則在居家隔離中。

高雄市今天新增新增61例本土案例，娛樂圈場所群聚傳播鏈持續延燒。衛生局公布確診者足跡，包括家樂福鼎山店、錢櫃高雄建興店、超越極限保齡球館、誠品生活高雄SOGO店、鳳山青年夜市、高雄都會公園兒童遊戲區...等。

屏東縣今新增14例新冠確診個案，首家傳出確診的小吃部九如天上人間再新增2例，且傳播鏈向外擴及第二圈，新增5例延伸案例，不僅有白牌車司機接送員工確診，甚至有與確診者同住的2名國小學童，居隔期間陰轉陽確診，此外，因小吃部從業人員跨店工作，也造成九如另一家可愛小吃部出現4例確診。

台東縣今天新增1確診個案，1名高雄20多歲女性經PCR採檢陽性確診被列為高雄個案。

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