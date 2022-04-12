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4月12日疫情整理包／首位立委確診？傳廖國棟PCR檢測陰轉陽

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨立委廖國棟2名助理確診，北市總計匡列175人、發送2000多封簡訊。圖／廖國棟辦公室提供
國民黨立委廖國棟2名助理確診，北市總計匡列175人、發送2000多封簡訊。圖／廖國棟辦公室提供

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