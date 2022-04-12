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要共存？清零？還是拚減災？ 防疫3政策網友討論最火熱的是它

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：軍聞社

文/朱涵瑜

疫情持續延燒，4月11日本土確診人數，已經連續第三天確診數超過4百例。在這波疫情之下，府院定調未來朝向「新台灣模式」，首要目標就是「減災」，但何謂減災？如何減災？有沒有減災施行準則？很多民眾不知道如何實施執行，因此討論度似乎有點不如預期。因此，大多數的網友依舊把焦點放在到底要「清零」還是「共存」，而在網路上，清零、共存哪一個討論度比較高？

本土疫情延燒防疫之路該怎麼走？ 「共存」網路討論度居高不下

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/26~2022/04/10）統計調查，過去近兩週時間，疫情連環爆，不少網友認為清零難度相當高，因此認為未來可能要開啟「與病毒共存」的生活模式，因此，從整體聲量總數來看，「共存」的討論度共有14萬4,797筆，相較於「清零」聲量，明顯多出數萬筆。而府院力拚的「減災」議題，網友的的反應偏冷，是三者之中討論度最低的，減災的議題最大的討論篇幅在4月7日，當日陳時中表示清零已經不可能了，所以未來要朝向「減災」模式，引起許多網友好奇詢問「到底什麼是減災」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

府院定調新台灣模式力拚「減災」 網路關注度遠不及「共存、清零」

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/26~2022/04/10）分析討論的趨勢變化，可以看到在本土疫情延燒的近兩週，幾乎每一天「共存」的討論聲量都高於「清零」，尤其是在4月6日，清明連續假期過後，蔡英文總統在臉書上貼文表示邀請了蘇貞昌、陳時中、賴清德以及部分地方首長討論疫情，喊出新台灣模式、減災，並強調減災不是清零，也不是放任病毒肆虐式的與「病毒共存」，都帶起相當大的討論，即使蔡總統想推的主要話題是「減災」，但網友們在網路、論壇上，還是把焦點放在「不是放任病毒肆虐式的與病毒共存」，主軸仍回到「共存」為核心討論內容。就在同一日，台北市長柯文哲更是開出第一槍，喊出「與病毒共存」，助攻「共存」議題的聲量討論。

在清零的相關話題上，有不少人認為，以目前現況而言，想要「清零」難度頗高，加上4月7日陳時中鬆口坦言「清零不可能」這句話，更是帶起「清零」近期的新高點，然而以整體數值來看，清零的熱議度都稍顯落後「共存」，是否意味著網友比較看好「共存」的可執行度與可能性？

而新台灣模式的「減災」討論度，一直是三者之中最落後者，即使蔡總統定調「新台灣模式」減災為首要目的4月7號當日，討論度也只有2,698筆，往後幾天並未再創出另一波討論度，有網友認為「減災」一詞定義似乎太廣，再加上尚未有明確指引方向，比較無法精準掌握和執行。

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月26日至2022年04月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『共存、清零、減災』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。





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