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小琉球確診遊客住集中檢疫所喊可怕 有糖尿病「三餐被送含糖飲料」

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東小琉球疫情升溫，縣府派員在確診者足跡清消。圖／屏東縣政府提供
屏東小琉球疫情升溫，縣府派員在確診者足跡清消。圖／屏東縣政府提供

指揮中心今（11）日公布輕症在家領藥方式，集中檢疫所可配發藥物，醫院也有醫師可開處方。不過，下午便有在集中檢疫所住4天的確診者爆料，檢疫所內沒有醫療團隊，開藥要去公立醫院掛號，且已報備患有糖尿病，三餐卻被送含糖飲料，倒不如回家隔離。

該確診者於PTT以「集中檢疫所是不是只是怕民眾恐慌而已」為題發文，透露自己就是案26252，依中央資料為30多歲男性，與女友到小琉球旅遊，居住的背包客棧因老闆與遊客確診染疫。

確診者表示，今天是住進集中檢疫所第四天，症狀都沒了，只有偶爾微咳身體清呼吸道，血氧憋氣超過兩分鐘都還能維持在90以上。

「先來講一下這幾天我在檢疫所遇到的問題」，他提出問題一「開藥要去公立醫院掛號」，檢疫所沒有駐所醫療人員，要開藥須得由檢疫所的人去醫院掛號；問題二「飲食菜單缺乏專業性」，入住前他報備有糖尿病問題，但三餐還是常看到鋁箔包含糖飲料，例如果菜汁、檸檬茶、紅茶等等，甚至喉嚨痛時便當居然常出現炸物；問題三「窗口混亂」，他昨天做PCR，Line對話方說會幫問CT值，隔天沒消息又問了一次，聯絡1922卻又說要請檢疫所人員去問醫院。

確診者感嘆，因當時採檢PCR是附近台中醫院，「原本是因為以為可以得到良好醫療照護才進來，但目前除了怕感染其他人之外，住進來真的不會比輕症居家隔離好，每天高澱粉高糖高血脂飲食，可怕」，並盼能趕快出檢疫所。

網友紛紛批評「政府根本沒好好規劃」、「這樣的照護品質真的不如在家隔離休息」、「在家隔離以後，這些檢疫所都要關65歲以上的確診者，老人的問題不會比你少」，有人說「你關進來最大的資源就是那台血氧機」，還有人開玩笑「至少你跟朋友有貢獻小琉球玩樂清單」。

新冠肺炎 COVID-19 集中檢疫所 小琉球 PTT

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