雲林10天累計14例確診 10家診所提供公費快篩試劑

雲林縣10天來累計新增14例COVID-19個案，縣府衛生局長曾春美今天表示，為強化社區監測避免疫情延燒，全縣有10家診所可提供公費快篩試劑，有需要民眾可前往取用。

曾春美今天在雲林縣政府線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上說明個案27856、27857、27982及27983訊息，並公布相關足跡，強調已完成清消。

因國內疫情延燒，縣府配合疾管署辦理社區定點發放公費COVID-19家用快篩試劑，縣內10家診所合作。

曾春美強調，民眾索取前仍須經醫師判斷，取得快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

曾春美指出，油車郵局確診員工案27293的妻子案27857和女兒案27856因居家隔離採檢，確定染疫，其中案27857平日白天在郵局擔任志工，中午後在工廠上班，目前已匡列4人居家隔離、18人自我健康監測。

曾春美說，昨天提到案27293的感染源不明，如今對照一家3口的CT值和發病日期等資訊，女兒案27856在上月28日出現咳嗽症狀，CT值35.9，初步研判是女兒傳染給父母。

另案27982為30多歲男性，為6日確診女士官案25350的同事，因女士官確診匡列居隔，10日快篩陽性，PCR檢測結果陽性，匡列2人居家隔離。

而案27983為10多歲北港高中女學生，為同校確診學生案27523的隔壁班同學，9日出現喉嚨痛症狀，10日因發燒、頭痛及喉嚨痛前往醫院採撿PCR結果為陽性，CT值21.6，匡列34人居家隔離。

雲林縣教育處統計，雲林縣今天有7所學校停課，其中揚子中學和維多利亞國小部因有學生上週確診，2校停課至17日；油車國小的家長和老師經常到油車郵局辦理相關業務，學校今天預防性停課1天。

由於北港高中有學生確診，學校宣布停課至18日；同時北港農工和建國國中的學生與北港高中確診同學足跡重疊，北港農工、建國國中今天停課1天，而東勢國小有2名學生與北港高中確診學生接觸，所以今天停課1天。

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