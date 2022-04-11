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新北今增確診145例 公布足跡淡水最密集

中央社 / 新北11日電
淡水。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
淡水。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

新北市政府今天公布新增確診145例，其中新增採檢陽性20例多因身體不適自採陽性及就醫採檢陽性，以中和5例最多；市府也公布多案足跡，其中以淡水足跡最密集。

市長侯友宜下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，今天新增個案包括20例新增足跡相關採檢陽性、92例居隔採檢陽性、33例居隔陰轉陽。至目前為止，居隔人數為1萬2669人。

他表示，三峽老師確診延伸相關案，從2日迄10日個案數已253人，今天續有10人居隔陰轉陽，顯見已有收斂。其中外縣市相關案共59人，包括基隆相關案4人、北市相關案40人、桃園相關案9人、宜蘭相關案1人、花蓮相關案2人、金門相關案3人。

根據新增個案20人的資料，都是因發燒、喉嚨痛等症狀自行快篩或就醫篩檢陽性確修，其中以中和5例最多，其次是新莊4例，汐止2例、永和2例、板橋2例，三重、蘆洲、五股、樹林、淡水各1例。

教育局學校停課狀況統計，自4月1日至10日共36校9幼兒園全校或班級停課，今天新增8校3幼兒園，包含中和區2校、新莊區4校1園、新店區1校、板橋區1校、永和區2園，皆為班級停課。12日預計有20校5幼兒園復課，影響學校數將減至24校7園。市府也公布多案公共場所足跡，包括中和、淡水、土城板橋、蘆洲、汐止、樹林及新莊等多家餐飲業者，其中以淡水最密集。

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