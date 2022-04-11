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高染疫國家陽性率逾5% 陳時中：台灣維持0.5%

中央社 / 台北11日電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者楊雅棠／攝影

國內COVID-19疫情持續，多數高染疫國家陽性率逾5%，指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣維持0.5%，連續多天維持單日新增400例，疫情是否穩定控制仍待觀察。

過去2年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒不斷變異，從Alpha變異株（最早在英國發現）、Delta變異株（最早在印度發現），到現在Omicron變異株。陳時中在疫情記者會中表示，近期本土疫情陽性率大概維持0.5%，若綜觀2年以上整體疫情，從0.18%到0.21%。

中央流行疫情指揮中心原規劃4月再次適度放寬戴口罩政策，但國內本土疫情再度延燒，今天有媒體在記者會中提問，口罩政策是否按照原規劃再放寬。陳時中表示，還需要稍微再等一下，這時候不會特別放鬆非藥物介入措施（NPI），如口罩、社交距離等，但部分特殊情況可檢討放鬆可能性。

疫情燒進行政院，有3名駕駛人員確診，行政院副院長沈榮津、副秘書長何佩珊經PCR採檢後都是陰性、居家隔離中；其他密集接觸者共35人，目前快篩皆呈陰性。陳時中表示，由於PCR結果為陰性，這時間之前曾與沈榮津接觸者不會有染疫風險。

本土確診案例增加，學校停課消息頻傳，小孩臨時放假在家，家長頭痛無處安置孩子，更新版停課標準受關注。陳時中說，若可能感染期間確診者未進入學校，意味學校一點風險也沒有，教育部已提出初步基本方案，現階段仍在與各地方政府進行最後溝通，預期近日可對外公布新標準。

另外，近日有網友再度於通訊軟體LINE散布「別出門，端午節（6月25日）過後，再看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！……在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點 贊！求轉發！—陳時中。」

陳時中重申，這是去年網路流傳假訊息，且今年端午節為6月3日，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。 民眾接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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