苗栗縣小三男童家庭確診達4人 8個月男嬰也染疫

苗栗縣竹南鎮國小三年級學童及母親相繼確診，今天傳出與男童同住的8個月大的表弟及1歲4個月大的妹妹也在居家隔離期間感染確診COVID-19。

中央流行疫情指揮中心公告苗栗縣今天新增確診2例，分別為8個月男嬰（案27957），以及1歲4個月女童（案27958），2人都是4月8日公告竹南某國小三年級男童確診個案（案26134）同住家人，屬居家隔離期間陰轉陽個案，已於醫院收治。

苗栗縣政府透過新聞稿說明，小三男童與外縣市確診親友有接觸史，8日公告確診後，母親也於9日確診（案26501），同住家人遭匡列居家隔離後，年僅8個月大的表弟昨天出現發燒、咳嗽症狀，經快篩呈陽性後通報衛生局，送醫採檢PCR為陽性確診，由男嬰母親陪同入院照顧，目前男嬰母親採檢PCR陰性。

另外，小三男童1歲4個月的妹妹昨天也出現發燒症狀，因仍由母親（案26501）親餵哺乳，一同於醫院隔離住院中，也屬隔離期間陰性轉陽性個案。總計小三男童家庭已有4人確診。

縣府指出，今天凌晨另接獲醫院通報2例確診，1例為居住後龍鎮23歲孕婦，目前懷孕4個月，於縣內某便利商店工作，因與外縣市確診者足跡重疊，昨天自購快篩陽性後採檢PCR確診，CT值11.42，已於醫院收治；另1名為居住公館鄉60歲女性，平日在新竹市上班，昨天下午有流鼻涕、喉嚨痛等症狀，自行快篩後通報採檢PCR陽性確診，CT值11.78。

縣府表示，這2例因今天凌晨才PCR確診，中央尚未列入全國案號，衛生局先行著手疫調、匡列、採檢及清消相關足跡。

為阻斷社區傳染鏈，衛生局持續安排社區篩檢站，時間地點為今天下午4時至晚間8時於苗栗市大千綜合醫院急診室旁及竹南鎮慈祐醫院門口旁，呼籲與確診者足跡重疊民眾免費篩檢PCR。

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