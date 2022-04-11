嘉義縣市新增7例確診 含5新兵1婦人1學童

嘉義縣市今天新增7名COVID-19確診個案，包括精忠營區居隔中陰轉陽5名入伍新兵，全案已累計22人確診，另1婦人為確診者職場同事；嘉義市新增1名嘉北國小學童。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，嘉義縣今天增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，包括精忠營區居隔中確診的5名入伍新兵，分別為案27657、案27658、案27659、案27858、案27859，皆為3月29日同梯入伍密切接觸的新兵，全案累計22人確診，其中1人連續2次Ct值大於30，已於昨天返家自主健康管理。

嘉義縣另1案27984為60歲女性，與雲林今天公布案27857為工廠同事，4月6至8日騎機車往返住家及工廠上班，三餐皆外食，9日被匡列居家隔離，經快篩試劑篩檢陽性，衛生局安排PCR採檢陽性確診，匡列同住家人2人、密切接觸者4人，均完成PCR，4人陰性、2人等待報告中。

嘉義市政府表示，嘉義市新增1名確診個案（案27656），4月8日因身體不適，同日中午由家人接回家中休息，9日發燒，就醫經採檢PCR呈陽性反應，案27656與昨天公布的案27378為嘉北國小的同班同學，因生病在家未參與9日的校園採檢專案。

市府指出，案27656經疫調得知，4月6日參加博愛游泳池泳訓班、7日參加校內社團桌球社，相關接觸人員計20人均已安排採檢，結果均為陰性，且都列為居家隔離；衛生局已通知相關場域全面消毒，外圍公共區域環保局也已完成消毒工作。

嘉義縣政府衛生局長趙紋華2度邀集防疫專家、疾病管制署人員進入精忠營區勘察，並與軍方研商因應策略，包括區分風險等級、分艙分流，營區內所有人員依接觸程度進行風險分級，分散至6棟大樓安置，拉大空間距離並加裝隔簾。

另外，密切快篩監控，除居隔前後須採驗PCR外，加強居隔期間每2天進行快篩，或有症狀即送驗PCR，即時掌握疫情變化，防堵擴散。

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