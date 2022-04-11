快訊

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

本土今+439 各縣市確診足跡一次看

新竹縣增12例確診 分屬5類群聚案延伸

中央社 / 新竹市11日電

新竹縣今天新增12例確診，包括仰德群聚延伸4例、台北市星聚點KTV群聚延伸3例、案26676親友群聚2例、新竹市案24791家庭群聚延伸2例，案27279家庭群聚1例，相關足跡已清消。

竹縣衛生局說明，仰德群聚相關今天新增4例，分別為案27642、27643、27644和案27645，皆為群聚案延伸至家人確診。

台北市案27226星聚點KTV群聚延伸竹縣增加3例，分別為案27974、27975、27640，3案均為男性，都因參加聚會活動被匡列居隔採檢確診。

案26676親友群聚今增加2例，為案27972與案27973，皆為案26676的友人，匡列居家隔離後採檢確診，持續疫調中。

新竹市案24791家庭群聚延伸增加竹縣2例，為案27853、27854，都是居隔期間陰轉陽。另外，案27279家庭群聚增加1例，為案27279的5歲兒子（案27641），就讀竹北紐約幼兒園。

新竹縣政府提供新聞資料表示，因今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例中，有1名新湖國小學生和1名幼兒，新湖國小學生所屬班級停課10天，考量風險全校今天預防性停課1天，全校採檢。另外，幼兒所屬班級及有接觸的另一班共2班停課10天。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

花蓮疫情燒進校園 多所學校停課清消

4月11日疫情整理包／新竹縣+12多條傳播鏈 台灣虎航機師傳確診

新竹縣+12多條傳播鏈 北市KTV群聚傳染燒到新竹

新竹縣新湖國小一早全校採檢 家長擠後門接孩子回家

相關新聞

不斷更新／台南10張確診足跡曝光 屏東「娛樂圈」延燒多家汽車旅館

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。

台北+100！7足跡曝 除M男模會館 兒童節還去兒童新樂園

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增100例本土病例，及57例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，79名男性...

北市本土+100 柯文哲：北市主要感染在八大場所及校園

本土疫情持續延燒，國內今天新增本土個案439例、境外移入191例，其中台北市本土破百例，今天新增本土確診100例。台北市...

網羅各國佳麗40餘名駐店 屏東又一小吃部爆確診

極樂傳播鏈成防疫破口！屏東縣今新增10例新冠確診個案，除了連爆確診的九如天上人間，里港微風小吃部也出現4名確診。業者誇稱...

高雄今本土+29 兩例感染源疫調中

高雄今天新增29例本土個案，其中27例感染源清楚，有11例是居隔中陰轉陽，另外兩例因是早上才確診，感染源仍在疫調中。高雄...

桃園今+25 華泰名品城、蘆竹國民運動中心等足跡曝光

桃園今天新增25例本土個案，市府公布8處足跡，包括華泰名品城、南崁菜市場、蘆竹國民運動中心都入列。市府提醒若曾出入相關場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。