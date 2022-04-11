新竹縣增12例確診 分屬5類群聚案延伸
新竹縣今天新增12例確診，包括仰德群聚延伸4例、台北市星聚點KTV群聚延伸3例、案26676親友群聚2例、新竹市案24791家庭群聚延伸2例，案27279家庭群聚1例，相關足跡已清消。
竹縣衛生局說明，仰德群聚相關今天新增4例，分別為案27642、27643、27644和案27645，皆為群聚案延伸至家人確診。
台北市案27226星聚點KTV群聚延伸竹縣增加3例，分別為案27974、27975、27640，3案均為男性，都因參加聚會活動被匡列居隔採檢確診。
案26676親友群聚今增加2例，為案27972與案27973，皆為案26676的友人，匡列居家隔離後採檢確診，持續疫調中。
新竹市案24791家庭群聚延伸增加竹縣2例，為案27853、27854，都是居隔期間陰轉陽。另外，案27279家庭群聚增加1例，為案27279的5歲兒子（案27641），就讀竹北紐約幼兒園。
新竹縣政府提供新聞資料表示，因今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例中，有1名新湖國小學生和1名幼兒，新湖國小學生所屬班級停課10天，考量風險全校今天預防性停課1天，全校採檢。另外，幼兒所屬班級及有接觸的另一班共2班停課10天。
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