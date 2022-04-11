高雄今本土+29 兩例感染源疫調中
高雄今天新增29例本土個案，其中27例感染源清楚，有11例是居隔中陰轉陽，另外兩例因是早上才確診，感染源仍在疫調中。高雄市長陳其邁表示，娛樂場所群聚狀況持續收斂中，金芭黎、大帝國、帝堡等場所無新增個案。今天新增5例皆為雅閣傳播鏈。陳其邁表示，南北交流頻繁，風險仍會增加。
高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天中央疫情指揮中心公布32例高雄個案，早上疫調確認有3例是其他縣市，一例轉為雲林、兩例轉至新北，今天高雄新增29例本土個案。5例雅閣個案是工作人員、客人傳出去到囍門酒吧的病例。
陳其邁表示，可從最近群聚觀察，有一例在3月31日晚上10點半到隔天4點都在雅閣，隔天晚上6點多與親人聚會用餐，不到24小時傳染給同住家人和親友。可見病毒的複製能力很強，另外在雅閣6小時密閉空間的病毒量相當高，這是高雄市這波娛樂場所群聚快的原因。
潘炤穎表示，屏東天上人間小吃部昨天新增8例，全為高雄市籍民眾和同住家人，另外在雅閣會館在5日、6日匡列的部分，在每兩天一次居家快篩的狀況，有6人是陽性，轉銜就醫後PCR為陽性確診，沒有社區傳播風險。在花蓮旅遊史、台中婚宴、台北市足跡重疊等都有確診個案。
高市今天29例個案社區足跡包括，髮廊、KTV、酒吧、餐廳、熱炒店、餐酒館、薑母鴨店、購物中心、早餐店等。潘炤穎指出，根據案28181說法，他到自助洗車店有戴上口罩，但可能是弄濕或者不經意沒戴好口罩，因而染疫。這些都是生活中常接觸到的場所，民眾需特別留意，尤其是脫下口罩的用餐、談話等狀況最具風險。
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