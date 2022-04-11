快訊

黑松沙士5月起漲價 一罐29元漲至35元

本土今+439 各縣市確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／台南10張確診足跡曝光 屏東「娛樂圈」延燒多家汽車旅館

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為劍潭防疫專責旅館，防疫人員進行清潔消毒。記者許正宏／攝影
圖為劍潭防疫專責旅館，防疫人員進行清潔消毒。記者許正宏／攝影

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。個案分佈為新北市145例居冠、臺北市100例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

【基隆市】【台北市】【新北市】【桃園市】【新竹縣】【苗栗縣】【台中市】【雲林縣】【嘉義市】【台南市】【高雄市】【屏東縣】



基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供
基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供



北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供



新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供



桃市府今公布8處足跡，包括華泰名品城、南崁菜市場、蘆竹國民運動中心都入列。圖／市府提供
桃市府今公布8處足跡，包括華泰名品城、南崁菜市場、蘆竹國民運動中心都入列。圖／市府提供



新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供
新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供



苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供



台中市頂粵吉品餐廳7日曾有確診者足跡。圖／台中市政府提供
台中市頂粵吉品餐廳7日曾有確診者足跡。圖／台中市政府提供





嘉義市嘉北國小新增1名學生確診，市府公布足跡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉北國小新增1名學生確診，市府公布足跡。圖／嘉義市政府提供



台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供
台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供



高市確診個案足跡表。圖／高市府提供
高市確診個案足跡表。圖／高市府提供
高市確診個案足跡表。圖／高市府提供
高市確診個案足跡表。圖／高市府提供
高市確診個案足跡表。圖／高市府提供
高市確診個案足跡表。圖／高市府提供



屏東縣府今公布確診者足跡，包含潮州鎮666小吃部、新園鄉的想再來小吃部。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布確診者足跡，包含潮州鎮666小吃部、新園鄉的想再來小吃部。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

不斷更新／台南10張確診足跡曝光 屏東「娛樂圈」延燒多家汽車旅館

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。

台北+100！7足跡曝 除M男模會館 兒童節還去兒童新樂園

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增100例本土病例，及57例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至80多歲之間，79名男性...

北市本土+100 柯文哲：北市主要感染在八大場所及校園

本土疫情持續延燒，國內今天新增本土個案439例、境外移入191例，其中台北市本土破百例，今天新增本土確診100例。台北市...

網羅各國佳麗40餘名駐店 屏東又一小吃部爆確診

極樂傳播鏈成防疫破口！屏東縣今新增10例新冠確診個案，除了連爆確診的九如天上人間，里港微風小吃部也出現4名確診。業者誇稱...

高雄今本土+29 兩例感染源疫調中

高雄今天新增29例本土個案，其中27例感染源清楚，有11例是居隔中陰轉陽，另外兩例因是早上才確診，感染源仍在疫調中。高雄...

桃園今+25 華泰名品城、蘆竹國民運動中心等足跡曝光

桃園今天新增25例本土個案，市府公布8處足跡，包括華泰名品城、南崁菜市場、蘆竹國民運動中心都入列。市府提醒若曾出入相關場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。