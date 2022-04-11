不斷更新／台南10張確診足跡曝光 屏東「娛樂圈」延燒多家汽車旅館

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。個案分佈為新北市145例居冠、臺北市100例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。
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新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。
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本土疫情持續延燒，國內今天新增本土個案439例、境外移入191例，其中台北市本土破百例，今天新增本土確診100例。台北市...
極樂傳播鏈成防疫破口！屏東縣今新增10例新冠確診個案，除了連爆確診的九如天上人間，里港微風小吃部也出現4名確診。業者誇稱...
高雄今天新增29例本土個案，其中27例感染源清楚，有11例是居隔中陰轉陽，另外兩例因是早上才確診，感染源仍在疫調中。高雄...
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