不斷更新／台南10張確診足跡曝光 屏東「娛樂圈」延燒多家汽車旅館

新冠肺炎本土疫情持續延燒，國內11日新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入；另確診個案無新增死亡。個案分佈為新北市145例居冠、臺北市100例居次。《聯合新聞網》為您不斷更新整理全台確診足跡，所在縣市哪有足跡一看就知。

【基隆市】｜【台北市】｜【新北市】｜【桃園市】｜【新竹縣】｜【苗栗縣】｜【台中市】｜【雲林縣】｜【嘉義市】｜【台南市】｜【高雄市】｜【屏東縣】







基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供 基隆市政府今天下午公布確診者公共場所活動史，提醒足跡重疊民眾注意。圖／基市府提供







北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今公布7例確診者足跡。圖／北市衛生局提供







新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供 新北市衛生局公布確診者足跡。圖／新北市衛生局提供







桃市府今公布8處足跡，包括華泰名品城、南崁菜市場、蘆竹國民運動中心都入列。圖／市府提供







新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供 新竹縣衛生局今天公布8頁足跡，地點主要分布竹北、竹東。圖／縣府提供







苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣政府今天公布新增確診案例足跡，並開設2處社區篩檢站免費採檢PCR。圖／苗栗縣政府提供







台中市頂粵吉品餐廳7日曾有確診者足跡。圖／台中市政府提供













嘉義市嘉北國小新增1名學生確診，市府公布足跡。圖／嘉義市政府提供







台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供 台南市今天新增6個病例，市政府下午公布相關足跡。圖／市府提供







高市確診個案足跡表。圖／高市府提供 高市確診個案足跡表。圖／高市府提供 高市確診個案足跡表。圖／高市府提供







屏東縣府今公布確診者足跡，包含潮州鎮666小吃部、新園鄉的想再來小吃部。圖／屏東縣府提供 屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供 屏東縣府今公布確診者足跡。圖／屏東縣府提供

商品推薦