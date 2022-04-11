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30多歲女中症「只打一劑、無慢性病史」 累計中重症有15人

嘉縣新增6例確診 5精忠營區新兵1職場接觸者

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供

嘉義縣今增6確診，含精忠營區居隔中確診5案，分別為案27657、案27658、案27659、案27858、案27859。另案27984為雲林今公布案27857的職場接觸者，9日經通知居隔自行快篩陽性，求助衛生局安排PCR採檢陽性確診，均於匡列隔離中確診，皆已收治隔離。

嘉義縣衛生局表示，今日精忠營區案新增5例確診，皆為3月29日同梯入伍密切接觸、屬較高風險的新兵；全案累計22人確診，其中1人連續2次Ct值大於30，已於4月10日出院返家自主健康管理。

另，案27984為60歲女，服務於外縣市某工廠，與雲林今公布案27857為工廠同事，4月6至8日騎機車往返住家及工廠上班，前天被通知為接觸者列居家隔離，其子購買快篩試劑篩檢陽性，隨後由衛生局安排PCR採檢陽性確診，已住院治療。

目前匡列同住家人2人、密切接觸者4人，計6人居家隔離，均完成PCR，4人陰性、2人等待報告中。

疫情持續擴大，嘉義縣府4月5日完成密切接觸者採檢，衛生局與軍方研商因應策略：

1.區分風險等級、分艙分流，營區內所有人員依接觸程度進行風險分級，分散至6棟大樓安置，拉大空間距離並加裝隔簾，如原居住80人寢室，依風險分為2、4、8、10、12人一室分級安置。

2.衛浴設備固定人員分批使用，用畢即清消。

3.加強體溫監測、每日關懷健康狀況。

4.密切快篩監控，除居隔前後需採驗PCR外，加強居隔期間每2天快篩，或有症狀即送驗PCR，及時掌握疫情變化。

5.衛生局提供24小時3620607防疫諮詢專線。

6.由營長擔任窗口成立家長群組，協助家長疑慮及問題統籌解決。全案衛生局24小時密切掌握因應，積極防堵可能擴散。

嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供
嘉義縣今新增6例確診，其中5名為營區新兵確診，衛生局緊急擬因應措施。圖／嘉縣府提供

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