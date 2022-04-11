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新竹縣+12多條傳播鏈 北市KTV群聚傳染燒到新竹

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新湖國小今天上午進行全校師生大規模採檢，結果將在明天出爐。記者巫鴻瑋／翻攝
新湖國小今天上午進行全校師生大規模採檢，結果將在明天出爐。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣今天新增12例陽性個案，其中存在5條傳播鏈，包含仰德高中學生間群聚感染擴散進家庭傳播有4例，還有不明感染源的家庭群聚仍在調查中，此外台北市星聚點KTV群聚感染傳播鏈也燒進新竹縣，3名曾參與聚會的男子採檢確診。

據了解，台北市案27226星聚點KTV群聚延伸新竹縣今天增加3例，3人都曾在5日及6日前往聚會，其中案27975的25歲男性，4月8日出現咳嗽症狀，經篩檢Ct值13.8；案27974的29歲男性，9日出現發燒，Ct值18.3；案27640的27歲男性，9日身體不適，篩檢結果Ct值13.3。

仰德高中群聚案新增4例，分別為案27642、案27643、案27644及案27645；案27642和案27643為一對夫妻，55歲丈夫案27643和51歲妻子案27642，因兒子案27280確診，經快篩陽性，昨PCR採檢陽性確診。

案27644為50歲男性，是案27282的父親、案27281的丈夫，因妻兒接連確診，昨安排PCR採檢陽性確診；案27645為9歲男性，是案27518的兒子，就讀新湖國小，因爸爸和堂哥案27287確診，匡列安排PCR採檢陽性確診，Ct值23.4。

案26676親友群聚今增加2例，案27972為46歲女性，Ct值16、案27973為46歲男性，Ct值28.31，兩人均為案26676的友人，匡列居家隔離後採檢確診。

新竹市案24791家庭群聚延伸新竹縣增加2例，案27853為46歲女性，Ct值21.27，9日出現流鼻水咳嗽，案27854為14歲女性，Ct值25.09，9日同樣出現流鼻水、咳嗽，兩人均為居隔期間陰轉陽。

案27279家庭群聚增加1例，案27641為5歲男性，是案27279的兒子，就讀竹北紐約幼兒園，昨天發燒，經採檢陽性確診，Ct值21.5，幼兒園已匡列273人，居隔31人，自我健康監測242人，該班及有接觸的另一班共2班停課10天。

新竹縣衛生局提供免費篩檢，大安醫院於今天（11日）晚間6時至9時、明天晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務；台北榮總新竹分院於今天晚間6時至9時在醫院急診室外提供篩檢服務。

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