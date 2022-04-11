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中市綠營議員助理確診 盧秀燕盼勿影響議會運作

中央社 / 台中11日電

台中市議會今天召開大會，昨晚就有議員服務處助理確診COVID-19，市長盧秀燕表示，昨天已初步匡列議員及服務處人員居家隔離，希望不要影響議會的開議及運作。

民進黨市議員施志昌今天公布服務處的一名助理昨天覺得喉嚨痛，感覺與平常感冒不一樣，於是自行快篩後陽性，接著由衛生局安排核酸檢測（PCR），昨晚採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局已安排施志昌於今天上午前往醫院採檢，採檢後入住防疫旅館。

盧秀燕上午到萬和宮出席南屯區及北區道路、共桿建置及人行道改善工程聯合開工祈福典禮時，接受媒體聯訪表示，今天剛好議會開議，昨天得知有議員助理確診，這段期間因為議員和助理有同在一個服務處，所以衛生局昨天初步匡列議員和服務處人員居家隔離，保持安全。

盧秀燕指出，議員跟服務處其他助理都做了PCR採檢，希望檢查結果盡快出來，就能知道是否要進一步匡列，也希望不要影響議會開議和運作，但仍小心為上。若PCR陰性，影響性就小一點，大概只有議員、服務處和相關接觸者需要隔離，但如果有擴大的趨勢，就會擴大匡列。

此外，昨天有東勢區東新國小附設幼兒園一名5歲多女童確診，包括確診個案的同學及同學哥哥、姐姐也確診，個案皆就讀東新國小，教育局表示，已請東新國小停課10天。

為防堵疫情及進一步確認感染情況，盧秀燕指出，一早就於東新國小成立前進指揮所，各組共計96人協助校方與市民進行篩驗，其餘疫情資訊尚在疫調中，統一於下午3時的台中市疫情指揮中心記者會上說明。

新冠肺炎 COVID-19

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