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4月11日疫情整理包／花蓮女中急宣布停課 桃園今確診+20以上

聯合新聞網 / 綜合報導
花蓮女中傳出疫情擴大，校方緊急宣布即日起停課至25日。圖／報系資料照
花蓮女中傳出疫情擴大，校方緊急宣布即日起停課至25日。圖／報系資料照

本土疫情升溫、多點爆發，今日各地也陸續傳出確診。《聯合新聞網》為讀者快速整理本日台灣疫情重點。


花蓮縣政府昨天公布案27306花蓮女中二年級學生採檢確診，感染源目前不明。原本學生就讀的班級全班居家隔離，停課至18日，不過花蓮女中在昨天深夜，緊急於學校官網宣布，全校從今天起停課，直到25日才恢復上課，共停課14天。more...


桃園市長鄭文燦今天在防疫會議表示，桃園今天新增的本土個案超過20例以上，目前還在統計中，稍後可能還會有新增案例，但沒有特殊個案，詳細情況將在下午說明。more...

新冠肺炎 COVID-19

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